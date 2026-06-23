22 Haziran
Arjantin-Avusturya
2-0
23 Haziran
Fransa-Irak
3-0
23 Haziran
Norveç-Senegal
3-2
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
1-2
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
0-3
22 Haziran
Shamrock -Derry City
1-1
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
0-2
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
0-2
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

Ederson zirvesi, kupayı bekliyor!

Aziz Yıldırım'ın takımda istediği 32 yaşındaki file bekçisi ile ABD dönüşü masaya oturulacak. Ayrılıkta ısrar ederse belirlenen bonservis bedeli 20 milyon Euro

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:48
Haber: Sabah
Ederson zirvesi, kupayı bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı file bekçisiyle 2026 Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda tecrübeli eldivenin takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

Şu anda Brezilya Milli Takımı ile dev turnuvada mücadele eden 32 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz aya kadar Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu.

Ancak başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalma ihtimali oluşan Ederson'un, henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor.

Yeni yönetim ise ayrılık kararı alması halinde tecrübeli eldiveni 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazır.

AL-HİLAL ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ederson'a Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisinin sürdüğü belirtiliyor. Alınacak karara göre yol haritası belirlenecek.

36 MAÇIN 13'ÜNDE GOL YEMEDİ

Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Ederson, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yaptığı 36 maçta 35 kez ağlarında gol gördü. 13 karşılaşmada ise gol yemedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.