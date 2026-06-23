Ederson zirvesi, kupayı bekliyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kaleci Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı file bekçisiyle 2026 Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda tecrübeli eldivenin takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.
Şu anda Brezilya Milli Takımı ile dev turnuvada mücadele eden 32 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz aya kadar Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu.
Ancak başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalma ihtimali oluşan Ederson'un, henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor.
Yeni yönetim ise ayrılık kararı alması halinde tecrübeli eldiveni 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazır.
AL-HİLAL ALMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ederson'a Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisinin sürdüğü belirtiliyor. Alınacak karara göre yol haritası belirlenecek.
36 MAÇIN 13'ÜNDE GOL YEMEDİ
Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Ederson, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yaptığı 36 maçta 35 kez ağlarında gol gördü. 13 karşılaşmada ise gol yemedi.
Şu anda Brezilya Milli Takımı ile dev turnuvada mücadele eden 32 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz aya kadar Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu.
Ancak başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından takımda kalma ihtimali oluşan Ederson'un, henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor.
Yeni yönetim ise ayrılık kararı alması halinde tecrübeli eldiveni 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazır.
AL-HİLAL ALMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ederson'a Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisinin sürdüğü belirtiliyor. Alınacak karara göre yol haritası belirlenecek.
36 MAÇIN 13'ÜNDE GOL YEMEDİ
Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Ederson, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yaptığı 36 maçta 35 kez ağlarında gol gördü. 13 karşılaşmada ise gol yemedi.