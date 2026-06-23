22 Haziran
Arjantin-Avusturya
2-0
23 Haziran
Fransa-Irak
1-0DUR
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
0-3
22 Haziran
Shamrock -Derry City
1-1
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
0-2
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

Julian Alvarez'den ayrılık itirafı!

Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Julian Alvarez, geleceği ve transfer süreciyle ilgili konuşurken dikkat çeken ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 01:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Julian Alvarez'den ayrılık itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Atletico Madrid'in Arjantinli hücum oyuncusu Julian Alvarez, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaptığı açıklamalarla transfer gündemine bomba gibi düştü.

Avusturya maçının ardından konuşan golcü futbolcu, kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HERKES İÇİN EN İYİSİ TRANSFER"

Geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Alvarez, Atletico Madrid yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek ayrılık sinyali verdi.

"Bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Kulübü yöneten kişilerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

HEDEF BARCELONA 

İspanyol basınından Sport ve Mundo Deportivo'nun haberlerine göre Alvarez'in kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği öne sürüldü.

Katalan ekibinin son aylarda Arjantinli yıldızı yakından takip ettiği ve transfer için çeşitli girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Atletico Madrid cephesinin bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.

REAL MADRID DETAYI

Ayrıca Real Madrid'in Julian Alvarez için 150 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Atletico Madrid'in bu öneriyi geri çevirdiği iddia edildi.

İspanyol ekibinin oyuncu için belirlediği yüksek bonservis bedelinin, Barcelona'nın transferi gerçekleştirmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

"O FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ "

Arjantinli futbolcu Julian Alvarez, ayrıca bugün tarihe geçen takım arkadaşı Messi'nin performansını övdü. 

Alvarez, "Artık iyileştim. Daha iyi hissediyorum. Lionel Messi'yi tarif edecek kelime yok. 20 yıldan fazla bir süre dünyanın en iyisiydi ve futbol tarihinin en iyisi." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.