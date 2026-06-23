Julian Alvarez'den ayrılık itirafı!

Atletico Madrid'in Arjantinli hücum oyuncusu Julian Alvarez, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaptığı açıklamalarla transfer gündemine bomba gibi düştü.
Avusturya maçının ardından konuşan golcü futbolcu, kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HERKES İÇİN EN İYİSİ TRANSFER"
Geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Alvarez, Atletico Madrid yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek ayrılık sinyali verdi.
"Bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Kulübü yöneten kişilerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
HEDEF BARCELONA
İspanyol basınından Sport ve Mundo Deportivo'nun haberlerine göre Alvarez'in kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği öne sürüldü.
Katalan ekibinin son aylarda Arjantinli yıldızı yakından takip ettiği ve transfer için çeşitli girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Atletico Madrid cephesinin bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.
REAL MADRID DETAYI
Ayrıca Real Madrid'in Julian Alvarez için 150 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Atletico Madrid'in bu öneriyi geri çevirdiği iddia edildi.
İspanyol ekibinin oyuncu için belirlediği yüksek bonservis bedelinin, Barcelona'nın transferi gerçekleştirmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.
"O FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ "
Arjantinli futbolcu Julian Alvarez, ayrıca bugün tarihe geçen takım arkadaşı Messi'nin performansını övdü.
Alvarez, "Artık iyileştim. Daha iyi hissediyorum. Lionel Messi'yi tarif edecek kelime yok. 20 yıldan fazla bir süre dünyanın en iyisiydi ve futbol tarihinin en iyisi." ifadelerini kullandı.
Avusturya maçının ardından konuşan golcü futbolcu, kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HERKES İÇİN EN İYİSİ TRANSFER"
Geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Alvarez, Atletico Madrid yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek ayrılık sinyali verdi.
"Bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Kulübü yöneten kişilerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben de hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
HEDEF BARCELONA
İspanyol basınından Sport ve Mundo Deportivo'nun haberlerine göre Alvarez'in kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği öne sürüldü.
Katalan ekibinin son aylarda Arjantinli yıldızı yakından takip ettiği ve transfer için çeşitli girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Atletico Madrid cephesinin bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.
REAL MADRID DETAYI
Ayrıca Real Madrid'in Julian Alvarez için 150 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Atletico Madrid'in bu öneriyi geri çevirdiği iddia edildi.
İspanyol ekibinin oyuncu için belirlediği yüksek bonservis bedelinin, Barcelona'nın transferi gerçekleştirmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.
"O FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ "
Arjantinli futbolcu Julian Alvarez, ayrıca bugün tarihe geçen takım arkadaşı Messi'nin performansını övdü.
Alvarez, "Artık iyileştim. Daha iyi hissediyorum. Lionel Messi'yi tarif edecek kelime yok. 20 yıldan fazla bir süre dünyanın en iyisiydi ve futbol tarihinin en iyisi." ifadelerini kullandı.