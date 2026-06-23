Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, siyah-beyazlıların Genoa forması giyen Morten Frendrup'u gündemine aldığını yazdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FRENDRUP İDDİASI
Habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Danimarkalı ön liberoyu kadrosuna katmak istiyor. Morten Frendrup'un, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun istediği isimler arasında yer aldığı belirtildi.
GENOA'NIN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Genoa'nın oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı ifade edildi.
Habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Danimarkalı ön liberoyu kadrosuna katmak istiyor. Morten Frendrup'un, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun istediği isimler arasında yer aldığı belirtildi.
GENOA'NIN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Genoa'nın oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı ifade edildi.