22 Haziran
Arjantin-Avusturya
2-0
23 Haziran
Fransa-Irak
3-0
23 Haziran
Norveç-Senegal
3-2
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
1-2
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
0-3
22 Haziran
Shamrock -Derry City
1-1
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
0-2
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
0-2
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

Beşiktaş'ta 6 numara hamlesi: Frendrup için görüşme

Beşiktaş'ın, Genoa forması giyen Morten Frendrup'u 6 numara transferi için gündemine aldığı iddia edildi. La Repubblica'nın haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Danimarkalı orta saha için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta 6 numara hamlesi: Frendrup için görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, siyah-beyazlıların Genoa forması giyen Morten Frendrup'u gündemine aldığını yazdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FRENDRUP İDDİASI

Habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Danimarkalı ön liberoyu kadrosuna katmak istiyor. Morten Frendrup'un, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun istediği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

GENOA'NIN TALEBİ 20 MİLYON EURO

Genoa'nın oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.