Galatasaray'da karar: Icardi kalsa bile...

Galatasaray, Mauro Icardi takımda kalsa bile forvete bir takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın forvet planlamasındaki durumu net. Victor Osimhen'i 150 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmayacak olan sarı kırmızılılar diğer forvet için de Mauro Icardi'yi bekliyordu. Arjantinli oyuncu olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.
GALATASARAY'DAN KARAR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi olsa bile yönetim bir golcü takviyesi daha yapmaya (TFF'nin 10+4 kararının revize edilmesi de önemli) karar verdi.
Bunun sebebi de olası sakatlıklar ve üç kulvarda birden mücadele verilecek olması.
ICARDI'NİN PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİ
Mauro Icardi kalsa bile yeni bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'u gündemine aldı.
GALATASARAY'DAN KARAR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi olsa bile yönetim bir golcü takviyesi daha yapmaya (TFF'nin 10+4 kararının revize edilmesi de önemli) karar verdi.
Bunun sebebi de olası sakatlıklar ve üç kulvarda birden mücadele verilecek olması.
ICARDI'NİN PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİ
Mauro Icardi kalsa bile yeni bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'u gündemine aldı.