22 Haziran
Arjantin-Avusturya
2-0
23 Haziran
Fransa-Irak
3-0
23 Haziran
Norveç-Senegal
3-2
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
1-2
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
0-3
22 Haziran
Shamrock -Derry City
1-1
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
0-2
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
0-2
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

Galatasaray'da karar: Icardi kalsa bile...

Yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'den yanıt bekleyen Galatasaray, Arjantinli yıldız takımda kalsa bile forvete takviye yapmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:52 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 08:54
Haber: Türkiye
Galatasaray'da karar: Icardi kalsa bile...
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Galatasaray, Mauro Icardi takımda kalsa bile forvete bir takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın forvet planlamasındaki durumu net. Victor Osimhen'i 150 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmayacak olan sarı kırmızılılar diğer forvet için de Mauro Icardi'yi bekliyordu. Arjantinli oyuncu olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

GALATASARAY'DAN KARAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi olsa bile yönetim bir golcü takviyesi daha yapmaya (TFF'nin 10+4 kararının revize edilmesi de önemli) karar verdi.

Bunun sebebi de olası sakatlıklar ve üç kulvarda birden mücadele verilecek olması.

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİ

Mauro Icardi kalsa bile yeni bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'u gündemine aldı.

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