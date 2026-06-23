Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı verildi!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, genç futbolcu Sidiki Cherif'in geleceği netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Seçim sürecinde adı sıkça gündeme gelen 19 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertli yönetimin genç futbolcunun gelişiminden memnun olduğu belirtildi.
AZİZ YILDIRIM'DAN ÖZEL GÖRÜŞME
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da genç oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yönetimin, Cherif'i kulübün gelecek planları içerisinde önemli bir yere koyduğu ifade ediliyor.
DAHA FAZLA SÜRE ALACAK
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla teknik heyetin dikkatini çeken Cherif'in, yeni sezonda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
Sarı-lacivertli teknik ekibin genç oyuncuya güvendiği ve uzun vadeli yapılanmada önemli bir rol vermeyi planladığı öğrenildi.
AZİZ YILDIRIM'DAN ÖZEL GÖRÜŞME
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da genç oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yönetimin, Cherif'i kulübün gelecek planları içerisinde önemli bir yere koyduğu ifade ediliyor.
DAHA FAZLA SÜRE ALACAK
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla teknik heyetin dikkatini çeken Cherif'in, yeni sezonda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
Sarı-lacivertli teknik ekibin genç oyuncuya güvendiği ve uzun vadeli yapılanmada önemli bir rol vermeyi planladığı öğrenildi.