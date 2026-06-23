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2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
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Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı verildi!

Fenerbahçe'de geleceğin önemli isimleri arasında gösterilen Sidiki Cherif'in takımda kalması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin genç oyuncudan memnun olduğu öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:20
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı verildi!
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, genç futbolcu Sidiki Cherif'in geleceği netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Seçim sürecinde adı sıkça gündeme gelen 19 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertli yönetimin genç futbolcunun gelişiminden memnun olduğu belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da genç oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yönetimin, Cherif'i kulübün gelecek planları içerisinde önemli bir yere koyduğu ifade ediliyor.

DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla teknik heyetin dikkatini çeken Cherif'in, yeni sezonda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

Sarı-lacivertli teknik ekibin genç oyuncuya güvendiği ve uzun vadeli yapılanmada önemli bir rol vermeyi planladığı öğrenildi.

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