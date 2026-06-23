Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istediler!

Yerli stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Konyaspor'un başarılı savunmacısı Adil Demirbağ için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Konyaspor yönetimiyle ilk temasları kurduğu öğrenildi.
Ancak Adil'e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. Yeşil-Beyazlı ekibin deneyimli savunmacı için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve takasta oyuncu talep ettiği belirtiliyor.
3 TAKIM DAHA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da Adil'in durumunu yakından takip ettiği, oyuncunun transfer piyasasında önemli bir yer edindiği ifade ediliyor.
GELECEĞİ NETLEŞECEK
Savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Adil Demirbağ'ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu güçlendirmek adına süreci yakından takip ettiği kaydedildi.
Sarı-Lacivertliler'in şartların oluşması halinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Ancak Adil'e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. Yeşil-Beyazlı ekibin deneyimli savunmacı için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve takasta oyuncu talep ettiği belirtiliyor.
3 TAKIM DAHA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da Adil'in durumunu yakından takip ettiği, oyuncunun transfer piyasasında önemli bir yer edindiği ifade ediliyor.
GELECEĞİ NETLEŞECEK
Savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Adil Demirbağ'ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu güçlendirmek adına süreci yakından takip ettiği kaydedildi.
Sarı-Lacivertliler'in şartların oluşması halinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.