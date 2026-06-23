22 Haziran
Arjantin-Avusturya
2-0
23 Haziran
Fransa-Irak
3-0
23 Haziran
Norveç-Senegal
3-2
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
1-2
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
0-3
22 Haziran
Shamrock -Derry City
1-1
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
0-2
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
0-2
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istediler!

Konyaspor, tecrübeli stoperi ve kaptanı Adil Demirbağ için Fenerbahçe'den 3 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 08:21
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 3 milyon Euro istediler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yerli stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Konyaspor'un başarılı savunmacısı Adil Demirbağ için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Konyaspor yönetimiyle ilk temasları kurduğu öğrenildi.

Ancak Adil'e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. Yeşil-Beyazlı ekibin deneyimli savunmacı için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve takasta oyuncu talep ettiği belirtiliyor.

3 TAKIM DAHA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da Adil'in durumunu yakından takip ettiği, oyuncunun transfer piyasasında önemli bir yer edindiği ifade ediliyor.

GELECEĞİ NETLEŞECEK

Savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Adil Demirbağ'ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu güçlendirmek adına süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler'in şartların oluşması halinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.