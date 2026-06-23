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Beşiktaş'ta Danimarkalı Olsen hamlesi

Beşiktaş'ın sağ bek transferi için Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen'i gündemine aldığı öne sürüldü. The Sun'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle ya da kiralık olarak kadrosuna katmak için Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 07:56
Haber: Hürriyet
Beşiktaş'ta Danimarkalı Olsen hamlesi
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Beşiktaş'ta Vincenzo İtaliano'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların, sağ bek transferi için Wolfsburg'da forma giyen Andreas Skov Olsen'i gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla WOLFSBURG İLE GÖRÜŞME

The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle ya da kiralık olarak kadrosuna katmak için Wolfsburg ile görüşmelere başladı.

Haberde, Vincenzo İtaliano'nun Wolfsburg'lu sağ bekte ısrarcı olduğu belirtildi.

RANGERS OPSİYONU KULLANMADI

Andreas Skov Olsen, geçen sezonun ikinci yarısını Glasgow Rangers'ta kiralık olarak geçirdi. Danimarkalı futbolcu, İskoç ekibinde 11 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Glasgow Rangers, Skov Olsen'in kontratında yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı.

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