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Beşiktaş'tan Mario Hermoso hamlesi

Beşiktaş'ın savunma hattına yabancı stoper takviyesi için Mario Hermoso'yu gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Roma'dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya sıcak baktığı aktarıldı.

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calendar 23 Haziran 2026 08:25 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 08:27
Haber: Sözcü
Beşiktaş'tan Mario Hermoso hamlesi
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattı için transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların, stoper takviyesi kapsamında Roma forması giyen Mario Hermoso'yu gündemine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HERMOSO ÖNERİLDİ

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı ancak transferini gerçekleştiremediği İspanyol savunmacının, menajerler tarafından yeniden önerildiği aktarıldı.

Roma'dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin, "Kulübünle ilişkini kes, görüşelim" yanıtını verdiği ifade edildi.

BONSERVİS FORMÜLÜ

Beşiktaş'ın, Mario Hermoso'yu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların İspanyol futbolcuya 3.5-4 milyon Euro arasında maaş teklifi yapacağı belirtildi.

Hermoso'nun Roma ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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