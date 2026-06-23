Beşiktaş'tan Mario Hermoso hamlesi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattı için transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların, stoper takviyesi kapsamında Roma forması giyen Mario Hermoso'yu gündemine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HERMOSO ÖNERİLDİ
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı ancak transferini gerçekleştiremediği İspanyol savunmacının, menajerler tarafından yeniden önerildiği aktarıldı.
Roma'dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin, "Kulübünle ilişkini kes, görüşelim" yanıtını verdiği ifade edildi.
BONSERVİS FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın, Mario Hermoso'yu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların İspanyol futbolcuya 3.5-4 milyon Euro arasında maaş teklifi yapacağı belirtildi.
Hermoso'nun Roma ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı ancak transferini gerçekleştiremediği İspanyol savunmacının, menajerler tarafından yeniden önerildiği aktarıldı.
Roma'dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin, "Kulübünle ilişkini kes, görüşelim" yanıtını verdiği ifade edildi.
BONSERVİS FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın, Mario Hermoso'yu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların İspanyol futbolcuya 3.5-4 milyon Euro arasında maaş teklifi yapacağı belirtildi.
Hermoso'nun Roma ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.