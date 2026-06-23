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Fenerbahçe'de hedef Munoz!

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Crystal Palace forması giyen Kolombiyalı futbolcu Daniel Munoz'u gündemine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 10:07
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de hedef Munoz!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Daniel Munoz'u transfer listesine ekledi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10-15 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin 30 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek için 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis geliri beklediği belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun mali şartlarını ve transfer koşullarını değerlendirdiği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Daniel Munoz'un Crystal Palace ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

46 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev yapan Kolombiyalı futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Munoz ayrıca İngiliz ekibiyle UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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