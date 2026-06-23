Dybantsa ve Peterson, 1 numara seçimini son ana kadar öğrenemeyecek

2026 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmesi beklenen iki aday olan AJ Dybantsa ve Darryn Peterson, Washington Wizards'tan kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Her iki oyuncu da pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda sonucu diğer herkesle aynı anda öğreneceklerini belirtti.
Dybantsa, "Siz ne zaman öğrenirseniz ben de o zaman öğreneceğim." ifadelerini kullandı.
Peterson ise belirsizlikten hoşlanmadığını belirterek şu sözleri kullandı:
"Tek hoşuma gitmeyen şey bu. Salı günü hakkında hiçbir fikrim yok. Ama göreceğiz."
Son yıllardaki draftlarla kıyaslandığında zirvedeki belirsizlik dikkat çekiyor. 2023'te Victor Wembanyama ve 2025'te Cooper Flagg aylar öncesinden birinci sıra seçimlerinin kesin adayları olarak görülüyordu.
BYU forması giyen 2.06 metrelik kanat oyuncusu Dybantsa, geçtiğimiz sezon NCAA Division I'in sayı kralı olmuş ve 35 maçta maç başına 25.5 sayı ortalaması yakalamıştı.
Kansas çıkışlı 1.96 metrelik guard Peterson ise quadriceps, hamstring ve ayak bileği sakatlıklarıyla mücadele ettiği sezonda 24 maçta 20.2 sayı ortalaması tutturmuştu.
Peterson ayrıca hafta sonu Utah Jazz yöneticileriyle görüştüğünü doğruladı. Her ne kadar Jazz için resmi bir bireysel antrenmana çıkmamış olsa da kulüp temsilcileriyle temas kurduğunu belirtti.
"Bu alınmış bir karardı ama kesinlikle hiçbir takımdan kaçmıyorum," diyen Peterson, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beni hangi takım seçerse seçsin, orada olmaktan mutluluk duyacağım. Neresi olursa olsun, en iyi halimi görecekler."
Dybantsa ise Wizards'ın genç çekirdeğine uyum sağlayabileceğini düşündüğünü söyledi.
"İyi bir genç çekirdekleri var. Oraya gidersem uyum sağlayabilirim, dinamik bir kanat oyuncusu olabilirim. Hem hücumda hem savunmada etki yaratabilirim."
Peterson da Washington ziyaretinin oldukça olumlu geçtiğini ifade etti.
"Oraya gidip teknik ekiple ve genel menajerlerle görüştüm. Aramızda bir bağ oluştu. Bu benim için çok önemli. O insanlarla gerçek bir bağ kurmak istiyorum."
Dybantsa, "Siz ne zaman öğrenirseniz ben de o zaman öğreneceğim." ifadelerini kullandı.
Peterson ise belirsizlikten hoşlanmadığını belirterek şu sözleri kullandı:
"Tek hoşuma gitmeyen şey bu. Salı günü hakkında hiçbir fikrim yok. Ama göreceğiz."
Son yıllardaki draftlarla kıyaslandığında zirvedeki belirsizlik dikkat çekiyor. 2023'te Victor Wembanyama ve 2025'te Cooper Flagg aylar öncesinden birinci sıra seçimlerinin kesin adayları olarak görülüyordu.
BYU forması giyen 2.06 metrelik kanat oyuncusu Dybantsa, geçtiğimiz sezon NCAA Division I'in sayı kralı olmuş ve 35 maçta maç başına 25.5 sayı ortalaması yakalamıştı.
Kansas çıkışlı 1.96 metrelik guard Peterson ise quadriceps, hamstring ve ayak bileği sakatlıklarıyla mücadele ettiği sezonda 24 maçta 20.2 sayı ortalaması tutturmuştu.
Peterson ayrıca hafta sonu Utah Jazz yöneticileriyle görüştüğünü doğruladı. Her ne kadar Jazz için resmi bir bireysel antrenmana çıkmamış olsa da kulüp temsilcileriyle temas kurduğunu belirtti.
"Bu alınmış bir karardı ama kesinlikle hiçbir takımdan kaçmıyorum," diyen Peterson, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beni hangi takım seçerse seçsin, orada olmaktan mutluluk duyacağım. Neresi olursa olsun, en iyi halimi görecekler."
Dybantsa ise Wizards'ın genç çekirdeğine uyum sağlayabileceğini düşündüğünü söyledi.
"İyi bir genç çekirdekleri var. Oraya gidersem uyum sağlayabilirim, dinamik bir kanat oyuncusu olabilirim. Hem hücumda hem savunmada etki yaratabilirim."
Peterson da Washington ziyaretinin oldukça olumlu geçtiğini ifade etti.
"Oraya gidip teknik ekiple ve genel menajerlerle görüştüm. Aramızda bir bağ oluştu. Bu benim için çok önemli. O insanlarla gerçek bir bağ kurmak istiyorum."