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Trabzonspor'a 50 milyon Euro: Oulai

Fildişi Sahili formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadelede eden Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai için dev bir beklenti oluştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 11:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a 50 milyon Euro: Oulai
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Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, 2026 Dünya Kupası'nda değerine değer katmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişi Sahili'nin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta performansıyla izleyenleri büyüleyen 20 yaşındaki oyuncuya futbol otoritelerinden, "Fildişi Sahili'nin İniesta'sı" yakıştırması yapıldı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ YAKIN TAKİPTE

Bordo-mavililerin son yıllardaki en önemli yatırımlarından biri olarak görülen genç oyuncuya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi giderek artıyor.

Alman ekibi Leipzig'in yanı sıra PSG, Barcelona ve Chelsea'nin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Trabzonspor'un ise yıldız futbolcu konusunda aceleci davranmayı düşünmediği, olası bir transfer için beklentisini en az 50 milyon Euro seviyesine çıkardığı öğrenildi.

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