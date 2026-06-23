FCSB'den Draguş açıklaması: 'El sıkıştık'

FCSB Başkanı Gigi Becali, Trabzonspor'un Rumen futbolcusu Denis Draguş'u istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Becali, "Draguş gerçek bir futbolcu. Onu gece saat 2'de bile uyandırsanız çıkar futbolunu oynar. Kendisiyle anlaştık. Şimdi tek gereken kulübünün onu bırakması" dedi.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Sezonu Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor ve Gaziantep FK'da kiralık geçiren Rumen oyuncu 24 maçın 14'üne ilk 11'te başlarken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
KARARI FATİH TEKKE VERECEK
Bordo-mavili yönetimin, futbolcunun geleceği konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin raporunu beklediği öğrenildi. Trabzonspor'un, hem sportif planlamayı hem de ekonomik şartları göz önünde bulundurarak oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Sezonu Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor ve Gaziantep FK'da kiralık geçiren Rumen oyuncu 24 maçın 14'üne ilk 11'te başlarken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
KARARI FATİH TEKKE VERECEK
Bordo-mavili yönetimin, futbolcunun geleceği konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin raporunu beklediği öğrenildi. Trabzonspor'un, hem sportif planlamayı hem de ekonomik şartları göz önünde bulundurarak oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.