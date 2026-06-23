Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin için transfer hamlesi

Anadolu Efes'te Shane Larkin dönemi sona ermeye yaklaşıyor. Lacivert-beyazlıların yollarını ayırmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Fenerbahçe Beko'nun transfer için devreye girdiği ortaya çıktı.
Larkin için Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Dubai, Kızılyıldız ve Panathinaikos da hamle yaparken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla ciddi görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ayrıca Fenerbahçe Beko'nun 33 yaşındaki Larkin'e iki yıl için 5 milyon euro maaş ödemeyi teklif etti ve bu rakam konusunda anlaşma sağlandı.
TÜRK PASAPORTU AVANTAJ SAĞLIYOR
Bu transfer öncesi Shane Larkin'in Türk pasaportuna sahip olması, Fenerbahçe Beko açısından olası bir imzayı daha değerli hale getirecek. Sarı-lacivertliler adına, yerli statüsü avantajı nedeniyle bu transfer, kadro planlaması için önemli bir hamle olacak.
ÖMER YURTSEVEN PLANI
Shane Larkin için olası anlaşma kapsamında Fenerbahçe Beko'nun, Ömer Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu detayın, Shane Larkin transfer sürecinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli parçalarından biri olduğu öğrenildi.
KIZILYILDIZ DA DEVREDE
Shane Larkin için Kızılyıldız'ın da girişimde bulunduğu ve Anadolu Efes'e önemli bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Kızılyıldız ve Anadolu Efes, Shane Larkin'in 3.8 milyon Euro olan maaşını 1.9 milyon Euro - 1.9 milyon Euro şeklinde ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Ancak yıldız oyuncunun Sırbistan'a gitmeyi kabul etmedi.
FENERBAHÇE BEKO'DAN TRANSFER HAMLELERİ
Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Unics Kazan forması giyen Marcus Bingham'ı, Rytas forması giyen Ignas Sargiunas'ı ve Baskonia forması giyen Trent Forrest ile prensip anlaşması sağladı.
Bayern Münih forması giyen Isiaha Mike için ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Larkin için Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Dubai, Kızılyıldız ve Panathinaikos da hamle yaparken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla ciddi görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ayrıca Fenerbahçe Beko'nun 33 yaşındaki Larkin'e iki yıl için 5 milyon euro maaş ödemeyi teklif etti ve bu rakam konusunda anlaşma sağlandı.
TÜRK PASAPORTU AVANTAJ SAĞLIYOR
Bu transfer öncesi Shane Larkin'in Türk pasaportuna sahip olması, Fenerbahçe Beko açısından olası bir imzayı daha değerli hale getirecek. Sarı-lacivertliler adına, yerli statüsü avantajı nedeniyle bu transfer, kadro planlaması için önemli bir hamle olacak.
ÖMER YURTSEVEN PLANI
Shane Larkin için olası anlaşma kapsamında Fenerbahçe Beko'nun, Ömer Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu detayın, Shane Larkin transfer sürecinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli parçalarından biri olduğu öğrenildi.
KIZILYILDIZ DA DEVREDE
Shane Larkin için Kızılyıldız'ın da girişimde bulunduğu ve Anadolu Efes'e önemli bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Kızılyıldız ve Anadolu Efes, Shane Larkin'in 3.8 milyon Euro olan maaşını 1.9 milyon Euro - 1.9 milyon Euro şeklinde ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Ancak yıldız oyuncunun Sırbistan'a gitmeyi kabul etmedi.
FENERBAHÇE BEKO'DAN TRANSFER HAMLELERİ
Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Unics Kazan forması giyen Marcus Bingham'ı, Rytas forması giyen Ignas Sargiunas'ı ve Baskonia forması giyen Trent Forrest ile prensip anlaşması sağladı.
Bayern Münih forması giyen Isiaha Mike için ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.