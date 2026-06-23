Aras Kargo'dan orta hamlesi: Bengisu Aygün imzayı attı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde orta oyuncu Bengisu Aygün ile anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, Eczacıbaşı'ndan kadrosuna kattığı 2004 doğumlu milli oyuncunun yeni sezonda Aras Kargo forması giyeceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KULÜPTEN AÇIKLAMA
Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Bengisu" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ
Eczacıbaşı altyapısında yetişen Bengisu Aygün, 2019-2025 yılları arasında Beşiktaş forması giydi.
Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Bengisu" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ
Eczacıbaşı altyapısında yetişen Bengisu Aygün, 2019-2025 yılları arasında Beşiktaş forması giydi.