Busenaz Sürmeneli hedef büyüttü

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Busenaz, madalyalarına yenilerini eklemek için günde çift idman yapıyor.
"HERKES OLİMPİYAT HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYOR"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.
Milli takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Busenaz, "Herkes burada olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışıyor. Her şey güzel gidiyor, her şey muhteşem. İlk olarak önümüzde eylül ayında Avrupa Boks Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Ondan sonra güzel bir çıkış yakalayıp oradan da Dünya Boks Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Güzel gidiyor. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Herkes antrenman yapıyor, herkes çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"MOTİVASYONUMUZ İYİ"
Moral ve motivasyonlarının iyi durumda olduğunu vurgulayan milli boksör, inancın ve çalışmanın önemine dikkat çekti.
Busenaz, "İnanmak lazım bu işte. İnanıp çalışmak lazım. Biz de çok şükür inanıyoruz. Takımca inanıyoruz. Takım gerçekten çok iyi gidiyor şu anda. Motivasyonumuz, birlik beraberliğimiz de iyi." diye konuştu.
"HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEMELERİ LAZIM"
Başarının anahtarının inanç ve disiplinli çalışma olduğunu belirten Busenaz Sürmeneli, genç boksörlere de tavsiyelerde bulundu.
Busenaz, "Artık abla konumuna geldim. Eskiden ben de genç sporculardan biriydim. Genç boksörler bizim yolumuzdan gelmek istiyor ama bizim yolumuz da öyle güllük gülistanlık değildi. Onların da çok çalışması lazım. Sakatlanabilirler, kötü şeyler olabilir, yenilebilirler ama hiçbir zaman hedeflerinden vazgeçmemeleri lazım. Onların hepsinin alnından öpüyorum. Yolları bahtları açık olsun. Hayallerinin peşinden gitmeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.
"HERKES OLİMPİYAT HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYOR"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.
Milli takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Busenaz, "Herkes burada olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışıyor. Her şey güzel gidiyor, her şey muhteşem. İlk olarak önümüzde eylül ayında Avrupa Boks Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Ondan sonra güzel bir çıkış yakalayıp oradan da Dünya Boks Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Güzel gidiyor. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Herkes antrenman yapıyor, herkes çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"MOTİVASYONUMUZ İYİ"
Moral ve motivasyonlarının iyi durumda olduğunu vurgulayan milli boksör, inancın ve çalışmanın önemine dikkat çekti.
Busenaz, "İnanmak lazım bu işte. İnanıp çalışmak lazım. Biz de çok şükür inanıyoruz. Takımca inanıyoruz. Takım gerçekten çok iyi gidiyor şu anda. Motivasyonumuz, birlik beraberliğimiz de iyi." diye konuştu.
"HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEMELERİ LAZIM"
Başarının anahtarının inanç ve disiplinli çalışma olduğunu belirten Busenaz Sürmeneli, genç boksörlere de tavsiyelerde bulundu.
Busenaz, "Artık abla konumuna geldim. Eskiden ben de genç sporculardan biriydim. Genç boksörler bizim yolumuzdan gelmek istiyor ama bizim yolumuz da öyle güllük gülistanlık değildi. Onların da çok çalışması lazım. Sakatlanabilirler, kötü şeyler olabilir, yenilebilirler ama hiçbir zaman hedeflerinden vazgeçmemeleri lazım. Onların hepsinin alnından öpüyorum. Yolları bahtları açık olsun. Hayallerinin peşinden gitmeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.