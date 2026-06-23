Galatasaray'da öncelikli hedef: Arda Okan Kurtulan!

Galatasaray'da transfer için çalışmalar hız kazanmaya başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YETKİ GENEL KURULU BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, özellikle yabancı oyuncu transferinde konusunda kararlı adımlar atmak için 27 Haziran'da gerçekleştirilecek yetki genel kurulunu bekliyor.
HÜCUM HATTINDA HEDEF
Galatasaray, bir yandan da yerli futbolcular için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, hücum hattı için Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor.
Mevcut yabancı kuralını da (Yabancı kuralının değişmesi de gündemde) göz önünde bulunduran Galatasaray, savunma hattına da yerli bir takviye yapmak istiyor.
GALATASARAY'DA ÖNE ÇIKAN ADAY
Sarı-kırmızılılar, 2026 Dünya Kupası'nda sakatlanan Fildişili futbolcusu Wilfried Singo'nun ardından sağ beke yerli takviyeye yöneldi. Galatasaray'da bu bölge için öne çıkan transfer adayı ise Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan oldu.
OKAN BURUK İSTİYOR
Geride kalan sezonda sağ bekte ağırlıklı olarak Roland Sallai'ye forma veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo'nun sakatlığının ardından Sallai'ye alternatif olabilecek yerli bir oyuncu istiyor. Okan Buruk, sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Arda Okan'ı kadrosunda görmek istiyor.
10 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerine hız vermeye hazırlanıyor.
Göztepe, Arda Okan Kurtulan'dan 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. 10 milyon euro'yu fazla bulan Galatasaray ise bu bedeli düşürmek istiyor. Galatasaray, Arda Okan'ı takas ve para formülüyle kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın takasta düşündüğü oyuncular ise Ahmed Kutucu ve Kazımcan Karataş oldu. Ahmed Kutucu, daha önce de Göztepe'nin gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Arda Okan Kurtulan transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 maçta süre buldu ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, özellikle yabancı oyuncu transferinde konusunda kararlı adımlar atmak için 27 Haziran'da gerçekleştirilecek yetki genel kurulunu bekliyor.
HÜCUM HATTINDA HEDEF
Galatasaray, bir yandan da yerli futbolcular için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, hücum hattı için Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor.
Mevcut yabancı kuralını da (Yabancı kuralının değişmesi de gündemde) göz önünde bulunduran Galatasaray, savunma hattına da yerli bir takviye yapmak istiyor.
GALATASARAY'DA ÖNE ÇIKAN ADAY
Sarı-kırmızılılar, 2026 Dünya Kupası'nda sakatlanan Fildişili futbolcusu Wilfried Singo'nun ardından sağ beke yerli takviyeye yöneldi. Galatasaray'da bu bölge için öne çıkan transfer adayı ise Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan oldu.
OKAN BURUK İSTİYOR
Geride kalan sezonda sağ bekte ağırlıklı olarak Roland Sallai'ye forma veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo'nun sakatlığının ardından Sallai'ye alternatif olabilecek yerli bir oyuncu istiyor. Okan Buruk, sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Arda Okan'ı kadrosunda görmek istiyor.
10 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerine hız vermeye hazırlanıyor.
Göztepe, Arda Okan Kurtulan'dan 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. 10 milyon euro'yu fazla bulan Galatasaray ise bu bedeli düşürmek istiyor. Galatasaray, Arda Okan'ı takas ve para formülüyle kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın takasta düşündüğü oyuncular ise Ahmed Kutucu ve Kazımcan Karataş oldu. Ahmed Kutucu, daha önce de Göztepe'nin gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Arda Okan Kurtulan transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 maçta süre buldu ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.