23 Haziran
Portekiz-Özbekistan
20:00
23 Haziran
İngiltere-Gana
23:00
24 Haziran
Panama-Hırvatistan
02:00
24 Haziran
Kolombiya-Kongo D. Cumhuriyeti
05:00
23 Haziran
FC Lahti-TPS
18:00
23 Haziran
KuPS Kuopio -Ilves
18:00
23 Haziran
VPS-Oulu
18:00
23 Haziran
FC Inter Turku-SJK
19:00
23 Haziran
FF Jaro-IF Gnistan
19:00
23 Haziran
IFK Mariehamn-HJK
20:00
24 Haziran
America MG-Criciuma
02:00

Galatasaray'da öncelikli hedef: Arda Okan Kurtulan!

Galatasaray, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için girişimlerine hız verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 11:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da öncelikli hedef: Arda Okan Kurtulan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da transfer için çalışmalar hız kazanmaya başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YETKİ GENEL KURULU BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, özellikle yabancı oyuncu transferinde konusunda kararlı adımlar atmak için 27 Haziran'da gerçekleştirilecek yetki genel kurulunu bekliyor.

HÜCUM HATTINDA HEDEF

Galatasaray, bir yandan da yerli futbolcular için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, hücum hattı için Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor.

Mevcut yabancı kuralını da (Yabancı kuralının değişmesi de gündemde) göz önünde bulunduran Galatasaray, savunma hattına da yerli bir takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY'DA ÖNE ÇIKAN ADAY

Sarı-kırmızılılar, 2026 Dünya Kupası'nda sakatlanan Fildişili futbolcusu Wilfried Singo'nun ardından sağ beke yerli takviyeye yöneldi. Galatasaray'da bu bölge için öne çıkan transfer adayı ise Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan oldu.

OKAN BURUK İSTİYOR

Geride kalan sezonda sağ bekte ağırlıklı olarak Roland Sallai'ye forma veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo'nun sakatlığının ardından Sallai'ye alternatif olabilecek yerli bir oyuncu istiyor. Okan Buruk, sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Arda Okan'ı kadrosunda görmek istiyor.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerine hız vermeye hazırlanıyor.

Göztepe, Arda Okan Kurtulan'dan 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. 10 milyon euro'yu fazla bulan Galatasaray ise bu bedeli düşürmek istiyor. Galatasaray, Arda Okan'ı takas ve para formülüyle kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın takasta düşündüğü oyuncular ise Ahmed Kutucu ve Kazımcan Karataş oldu. Ahmed Kutucu, daha önce de Göztepe'nin gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Arda Okan Kurtulan transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 maçta süre buldu ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.