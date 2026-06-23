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Trae Young ve Wizards arasında 212 milyon dolarlık dev uzatma

Trae Young ile Washington Wizards, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre dört yıl ve 212 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 10:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Trae Young ve Wizards arasında 212 milyon dolarlık dev uzatma
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Trae Young ile Washington Wizards, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre dört yıl ve 212 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Young, daha önce kontratındaki 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest oyuncu olmayı tercih etmişti. Yıldız oyun kurucunun imzaladığı yeni kontratın, rakip takımlardan alabileceği maksimum serbest oyuncu sözleşmesi seviyesinde olduğu belirtildi.

Wizards, Young'ı geçtiğimiz ocak ayında Atlanta Hawks'tan takasla kadrosuna katmıştı.

Ancak yıldız guard, yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Washington formasıyla yalnızca beş karşılaşmada görev alabildi. Young bu süreçte 15.2 sayı, 3.0 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları tutturdu.

Daha önce Young'ın Wizards ile üç yıl ve 120 milyon dolar değerinde daha kısa süreli bir anlaşma yapabileceği konuşuluyordu. Ayrıca 30 Haziran'da başlayacak serbest oyuncu döneminde diğer takımlarla görüşebileceği yönünde iddialar da gündeme gelmişti.

Washington şimdi dikkatini salı günü yapılacak NBA Draftı'na çevirmiş durumda. Wizards'ın ilk sıradan AJ Dybantsa veya Darryn Peterson ikilisinden birini seçmesi bekleniyor.

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