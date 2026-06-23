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Galatasaray'dan Deniz Gül kararı

Galatasaray, Porto'dan kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Deniz Gül'ün transferini şimdilik askıya aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 11:17
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Deniz Gül kararı
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A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Deniz Gül, turnuva boyunca Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Ancak 21 yaşındaki golcünün ortaya koyduğu performansın, sarı-kırmızılıların beklentilerini tam olarak karşılamadığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN GERİ ADIM

Porto'nun kadrosunda bulunan genç santrfor için belirli bir transfer bütçesi ayıran Galatasaray yönetimi, yapılan değerlendirmelerin ardından geri adım attı. Oyuncunun bonservis şartları ve performansına ilişkin yapılan analizlerin ardından transfer dosyasının şimdilik kapatıldığı ifade edildi.

ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER

Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül transferinde ilerleme sağlayamaması nedeniyle alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattı için farklı profiller üzerinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde santrfor transferi konusunda yeni adaylar için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

DENİZ GÜL'ÜN PERFORMANSI

Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 21 yaşındaki Deniz Gül, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.  

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