Galatasaray'dan Deniz Gül kararı

Ligde şampiyonluk serisi yapan ve serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Deniz Gül, turnuva boyunca Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Ancak 21 yaşındaki golcünün ortaya koyduğu performansın, sarı-kırmızılıların beklentilerini tam olarak karşılamadığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN GERİ ADIM
Porto'nun kadrosunda bulunan genç santrfor için belirli bir transfer bütçesi ayıran Galatasaray yönetimi, yapılan değerlendirmelerin ardından geri adım attı. Oyuncunun bonservis şartları ve performansına ilişkin yapılan analizlerin ardından transfer dosyasının şimdilik kapatıldığı ifade edildi.
ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER
Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül transferinde ilerleme sağlayamaması nedeniyle alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattı için farklı profiller üzerinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde santrfor transferi konusunda yeni adaylar için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
DENİZ GÜL'ÜN PERFORMANSI
Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 21 yaşındaki Deniz Gül, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Deniz Gül, turnuva boyunca Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Ancak 21 yaşındaki golcünün ortaya koyduğu performansın, sarı-kırmızılıların beklentilerini tam olarak karşılamadığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN GERİ ADIM
Porto'nun kadrosunda bulunan genç santrfor için belirli bir transfer bütçesi ayıran Galatasaray yönetimi, yapılan değerlendirmelerin ardından geri adım attı. Oyuncunun bonservis şartları ve performansına ilişkin yapılan analizlerin ardından transfer dosyasının şimdilik kapatıldığı ifade edildi.
ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER
Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül transferinde ilerleme sağlayamaması nedeniyle alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattı için farklı profiller üzerinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde santrfor transferi konusunda yeni adaylar için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
DENİZ GÜL'ÜN PERFORMANSI
Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 21 yaşındaki Deniz Gül, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.