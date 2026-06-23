Alexander Sörloth'tan Juventus için; 'Yorum yok!'

Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanan maçın ardından transfer haberlerine yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "JUVE İÇİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"
Son dönemde İtalya'dan Juventus ile adı geçen Norveçli golcü, "Juventus hakkında hiçbir şey söyleyemem." dedi.
Sörloth, "Gelecek sezon İtalya'da olacak mı?" ve "Gelecek sezon İtalya'da oynamak ister mi?" sorularına ise, "Yorum yok." yanıtını verdi.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid forması altında geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.
Son dönemde İtalya'dan Juventus ile adı geçen Norveçli golcü, "Juventus hakkında hiçbir şey söyleyemem." dedi.
Sörloth, "Gelecek sezon İtalya'da olacak mı?" ve "Gelecek sezon İtalya'da oynamak ister mi?" sorularına ise, "Yorum yok." yanıtını verdi.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid forması altında geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.