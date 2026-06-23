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Fenerbahçe Beko'da Shane Larkin iddiası!

Anadolu Efes'in Shane Larkin ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, Fenerbahçe Beko'nun transferde öne çıktığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler için Larkin'in Türk pasaportu önemli avantaj sağlarken, süreçte Ömer Yurtseven'in Türkiye haklarının devri de gündemde.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 13:34 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 13:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Beko'da Shane Larkin iddiası!
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Anadolu Efes'te Shane Larkin dönemi sona ermeye yaklaşıyor. Lacivert-beyazlıların yollarını ayırmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Fenerbahçe Beko'nun transferde öne çıktığı belirtildi.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Larkin için Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Dubai, Kızılyıldız ve Panathinaikos'un da devrede olduğu aktarılırken, gelen son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla ciddi görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

TÜRK PASAPORTU AVANTAJ SAĞLIYOR

Shane Larkin'in Türk pasaportuna sahip olması, Fenerbahçe Beko açısından transferi daha değerli hale getiriyor. Sarı-lacivertlilerin, yerli statüsü avantajı nedeniyle bu transferi kadro planlamasında önemli bir hamle olarak gördüğü belirtildi.



ÖMER YURTSEVEN PLANI 

Olası anlaşma kapsamında Fenerbahçe Beko'nun, Ömer Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu detayın, Shane Larkin transfer sürecinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli parçalarından biri olduğu ifade edildi.



KIZILYILDIZ DEVREDE

Shane Larkin için Kızılyıldız'ın da girişimde bulunduğu ve Anadolu Efes'e önemli bir teklif yaptığı aktarıldı. Ancak yıldız oyuncunun Sırbistan'a gitmek istemediği belirtildi.

FENERBAHÇE BEKO'DAN TRANSFER HAMLELERİ

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Unics Kazan forması giyen Marcus Bingham'ı, Rytas forması giyen Ignas Sargiunas'ı ve Baskonia forması giyen Trent Forrest'i kadrosuna kattığı belirtildi.

Bayern Münih forması giyen Isiaha Mike için ise görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

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