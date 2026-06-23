Fenerbahçe Beko'da Shane Larkin iddiası!

Anadolu Efes'te Shane Larkin dönemi sona ermeye yaklaşıyor. Lacivert-beyazlıların yollarını ayırmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Fenerbahçe Beko'nun transferde öne çıktığı belirtildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Larkin için Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Dubai, Kızılyıldız ve Panathinaikos'un da devrede olduğu aktarılırken, gelen son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla ciddi görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.
TÜRK PASAPORTU AVANTAJ SAĞLIYOR
Shane Larkin'in Türk pasaportuna sahip olması, Fenerbahçe Beko açısından transferi daha değerli hale getiriyor. Sarı-lacivertlilerin, yerli statüsü avantajı nedeniyle bu transferi kadro planlamasında önemli bir hamle olarak gördüğü belirtildi.
ÖMER YURTSEVEN PLANI
Olası anlaşma kapsamında Fenerbahçe Beko'nun, Ömer Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu detayın, Shane Larkin transfer sürecinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli parçalarından biri olduğu ifade edildi.
KIZILYILDIZ DEVREDE
Shane Larkin için Kızılyıldız'ın da girişimde bulunduğu ve Anadolu Efes'e önemli bir teklif yaptığı aktarıldı. Ancak yıldız oyuncunun Sırbistan'a gitmek istemediği belirtildi.
FENERBAHÇE BEKO'DAN TRANSFER HAMLELERİ
Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Unics Kazan forması giyen Marcus Bingham'ı, Rytas forması giyen Ignas Sargiunas'ı ve Baskonia forması giyen Trent Forrest'i kadrosuna kattığı belirtildi.
Bayern Münih forması giyen Isiaha Mike için ise görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Larkin için Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Dubai, Kızılyıldız ve Panathinaikos'un da devrede olduğu aktarılırken, gelen son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla ciddi görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.
TÜRK PASAPORTU AVANTAJ SAĞLIYOR
Shane Larkin'in Türk pasaportuna sahip olması, Fenerbahçe Beko açısından transferi daha değerli hale getiriyor. Sarı-lacivertlilerin, yerli statüsü avantajı nedeniyle bu transferi kadro planlamasında önemli bir hamle olarak gördüğü belirtildi.
ÖMER YURTSEVEN PLANI
Olası anlaşma kapsamında Fenerbahçe Beko'nun, Ömer Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu detayın, Shane Larkin transfer sürecinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli parçalarından biri olduğu ifade edildi.
KIZILYILDIZ DEVREDE
Shane Larkin için Kızılyıldız'ın da girişimde bulunduğu ve Anadolu Efes'e önemli bir teklif yaptığı aktarıldı. Ancak yıldız oyuncunun Sırbistan'a gitmek istemediği belirtildi.
FENERBAHÇE BEKO'DAN TRANSFER HAMLELERİ
Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Unics Kazan forması giyen Marcus Bingham'ı, Rytas forması giyen Ignas Sargiunas'ı ve Baskonia forması giyen Trent Forrest'i kadrosuna kattığı belirtildi.
Bayern Münih forması giyen Isiaha Mike için ise görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.