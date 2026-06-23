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Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye teklif: Omar Fayed

Kocaelispor, Fenerbahçe'den Omar Fayed transferi için harekete geçti. Körfez ekibi, Mısırlı stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 13:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye teklif: Omar Fayed
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Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Omar Fayed için resmi teklifini iletti.

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Kocaelispor yönetiminin, 22 yaşındaki Mısırlı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde ise oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü, teklifin masada olduğu ifade ediliyor.

Gelişim sürecinde farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Omar Fayed'in, kariyer planlaması doğrultusunda gelecek tekliflere göre karar vermesi bekleniyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve sürecin hızlanması bekleniyor.

PORTEKİZ'DE 10 MAÇ

22 yaşındaki Omar Fayed, geçen sezon kiralık gittiği Arouca'da 10 maçta süre buldu. [Bugün Kocaeli]

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