Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye teklif: Omar Fayed

Kocaelispor, transfer çalışmalarında dikkat çeken bir hamleye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'YE TEKLİF
Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Omar Fayed için resmi teklifini iletti.
Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Kocaelispor yönetiminin, 22 yaşındaki Mısırlı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde ise oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü, teklifin masada olduğu ifade ediliyor.
Gelişim sürecinde farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Omar Fayed'in, kariyer planlaması doğrultusunda gelecek tekliflere göre karar vermesi bekleniyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve sürecin hızlanması bekleniyor.
PORTEKİZ'DE 10 MAÇ
22 yaşındaki Omar Fayed, geçen sezon kiralık gittiği Arouca'da 10 maçta süre buldu. [Bugün Kocaeli]
Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Omar Fayed için resmi teklifini iletti.
Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Kocaelispor yönetiminin, 22 yaşındaki Mısırlı stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde ise oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü, teklifin masada olduğu ifade ediliyor.
Gelişim sürecinde farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Omar Fayed'in, kariyer planlaması doğrultusunda gelecek tekliflere göre karar vermesi bekleniyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve sürecin hızlanması bekleniyor.
PORTEKİZ'DE 10 MAÇ
22 yaşındaki Omar Fayed, geçen sezon kiralık gittiği Arouca'da 10 maçta süre buldu. [Bugün Kocaeli]