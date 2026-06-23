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İtalya Milli Takımı'nda Conte ve Maldini dönemi yakın!

İtalya Futbol Federasyonu'nda Giovanni Malago'nun başkanlık görevine seçilmesiyle birlikte milli takım teknik direktörlüğü için Antonio Conte'nin adı ön plana çıktı. İtalya'da sportif direktörlük için adı geçen isim ise Paolo Maldini...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalya Milli Takımı'nda Conte ve Maldini dönemi yakın!
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İtalya Milli Takımı'nda yeni dönem için hazırlıklar başladı.

MİLLİ TAKIM İÇİN HAREKETE GEÇİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevine başlayan Giovanni Malago, milli takım için harekete geçmeye hazırlanıyor.

CONTE'NİN ADI ÖNE ÇIKTI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Malago'nun başkanlık görevine seçilmesiyle birlikte, milli takım teknik direktörlüğü için Antonio Conte'nin adı ön plana çıktı.

MANCINI DE HALA LİSTEDE

İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için daha önce adı geçen Roberto Mancini'nin de hala gündemde olduğu belirtildi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'A RET!

Milli takım için adı geçen Conte'nin Suudi Arabistan ve Türkiye'den cazip teklifleri geri çevirmesinin ardından şu anda boşta olduğu hatırlatıldı.

SPORTİF DİREKTÖR MALDINI

Öte yandan Malago'nun federasyon başkanlığı ile birlikte İtalya Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevi için Paolo Maldini'nin adı geçiyor.

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