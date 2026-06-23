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Beşiktaş BOA'da beklenmedik karar

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın 9 Haziran'da kadrosuna kattığı Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbol kariyerini sonlandırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Hebard'ın antrenörlük kariyerine başlama kararı aldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 13:02
Haber: Sporx.com
Beşiktaş BOA'da beklenmedik karar
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, sezon başı transfer çalışmaları kapsamında daha önce kadrosuna kattığı Hebard'ın antrenörlük kariyerine başlama kararı aldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş BOA'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Takımımızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında daha önce kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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