Beşiktaş BOA'da beklenmedik karar

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüp, sezon başı transfer çalışmaları kapsamında daha önce kadrosuna kattığı Hebard'ın antrenörlük kariyerine başlama kararı aldığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş BOA'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Takımımızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında daha önce kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.
Kulüp açıklamasında ayrıca, "Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş BOA'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Takımımızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında daha önce kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.
Kulüp açıklamasında ayrıca, "Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.