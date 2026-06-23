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Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat hamlesi!

Beşiktaş, Sofyan Amrabat transferi için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Real Betis'in de durumunu takip ettiği Faslı futbolcunun durumu, Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat hamlesi!
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Beşiktaş'tan transferde sürpriz bir hamle geldi.

SOFYAN AMRABAT HAMLESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve sarı-lacivertlilerde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI
ITALIANO BEĞENİYOR

A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Amrabat'ın durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Faslı futbolcuyu beğendiği belirtildi.

REAL BETİS DE TAKİPTE

29 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Fenerbahçe'den kiralayan Real Betis de Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor. İspanyol ekibi, Sofyan Amrabat için süreci yakından takip ediyor.

Faslı futbolcunun durumu, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.

İSPANYA PERFORMANSI

Real Betis'te geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sofyan Amrabat, 1 kez ağları havalandırdı.

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