Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde sürpriz bir hamle geldi.
SOFYAN AMRABAT HAMLESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve sarı-lacivertlilerde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI
ITALIANO BEĞENİYOR
A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Amrabat'ın durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Faslı futbolcuyu beğendiği belirtildi.
REAL BETİS DE TAKİPTE
29 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Fenerbahçe'den kiralayan Real Betis de Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor. İspanyol ekibi, Sofyan Amrabat için süreci yakından takip ediyor.
Faslı futbolcunun durumu, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.
İSPANYA PERFORMANSI
Real Betis'te geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sofyan Amrabat, 1 kez ağları havalandırdı.
SOFYAN AMRABAT HAMLESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve sarı-lacivertlilerde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI
ITALIANO BEĞENİYOR
A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Amrabat'ın durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Faslı futbolcuyu beğendiği belirtildi.
REAL BETİS DE TAKİPTE
29 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Fenerbahçe'den kiralayan Real Betis de Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor. İspanyol ekibi, Sofyan Amrabat için süreci yakından takip ediyor.
Faslı futbolcunun durumu, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.
İSPANYA PERFORMANSI
Real Betis'te geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sofyan Amrabat, 1 kez ağları havalandırdı.