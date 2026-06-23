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Trabzonspor'dan Wilson bombası!

Trabzonspor, 25 milyon Euro'luk sağ kanat ile temasa geçti. Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson ile görüşen Fırtına, önümüzdeki günlerde gerekli adımları atabilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 13:07
Haber: Fotomaç
Trabzonspor'dan Wilson bombası!
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Sağ kanat transferi için yoğun mesai harcayan Trabzonspor'da rota İngiltere'ye çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tsygankov ve Zhegrova isimlerinden beklediği geri dönüşü alamayan Fırtına alternatif futbolcuları değerlendirmeye başladı. Bordo-mavili ekip, Fulham'dan ayrılan 29 yaşındaki Harry Wilson'u gündemine aldı.

Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan Gallerli futbolcuyla ile ilk temasların da kurulduğu öğrenildi. Bu görüşmelerde tecrübeli futbolcunun beklentileri soruldu ve bir yol haritası belirlendi.

Bordo mavililerin, Wilson'un menajeri ile temasları sürdürdüğü özellikle dile getirildi.

41 MAÇTA 19 GOLE DIREKT ETKI ETTİ

Geride kalan sezon 41 resmi maça çıkıp, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Wilson'un şu andaki bonservis değeri 25 milyon euro olarak gözüküyor.

Liverpool altyapısında yetişen ve 2021'de 14 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olan tecrübeli oyuncu aynı zamanda sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, Galler Milli Takımı formasını da 69 kez giydi. Bu periyotta 17 gol attı ve 12 de asist yaptı.

Galler'in en önemli futbolcularından biri olan ve milli takım kaptanlığı yapan Wilson'un önümüzdeki günlerde bordo mavili kulübe cevap vermesi bekleniyor.

FARK OLUŞTURABİLİR

Wilson, teknik kapasitesi ve duran top kalitesi nedeniyle Süper Lig'de fark oluşturabilir. Özellikle kapalı savunmaları açabilecek pas ve şut becerisiyle hücum gücüne önemli katkı sağlayabilir. Ancak yüksek tempolu ve fiziksel maçlarda yanında koşucu ve mücadeleci oyuncuların olması performansını artıracaktır.

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