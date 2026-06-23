Milli voleybolcu Karmen Aksoy ameliyat edildi

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TVF'DEN AÇIKLAMA

BELÇİKA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türk Hava Yolları Kulübünde forma giyen orta oyuncu Karmen Aksoy ameliyat edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu, 22 yaşındaki voleybolcunun Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından operasyon geçirdiğini duyurdu.Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasında, "Oyuncumuz Karmen Aksoy, Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından Acıbadem Taksim Hastanesi'nde TVF Sağlık Ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır." denildi.Karmen Aksoy, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçın ilk setinde sakatlanarak sahayı terk etmişti.