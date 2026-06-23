Mavericks, Michigan'ın şampiyon koçu Dusty May'i göreve getiriyor

Dallas Mavericks'in, Dusty May ile başantrenörlük görevi için anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu bildirildi. Haberi ESPN'den Pete Thamel, Shams Charania ve Adam Schefter duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE May, nisan ayında Michigan Üniversitesi'ni ulusal şampiyonluğa taşımıştı. Başarılı çalıştırıcı, Wolverines'in başında geçirdiği iki sezonda 64 galibiyet ve 13 mağlubiyetlik derece elde etti.
Michigan Atletizm Direktörü Warde Manuel, takımın şampiyonluk kutlamaları sırasında May'in uzun yıllar okulda kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak taraflar arasında resmi imzaların hiçbir zaman atılmadığı ortaya çıktı.
Michigan, May'i 2024 yılında Florida Atlantic Üniversitesi'ndeki altı yıllık başarılı görev sürecinin ardından işe almıştı. May yönetimindeki FAU, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste NCAA Turnuvası'na katılmış, bu başarıdan önce okul tarihinde yalnızca bir kez March Madness'a kalabilmişti.
49 yaşındaki çalıştırıcı koçluk kariyerine Indiana Üniversitesi'nde basketbol menajeri olarak başladı. Daha sonra USC, Eastern Michigan, Murray State, UAB, Louisiana Tech ve Florida'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.
Dallas'ta May, geçtiğimiz sezonun Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Cooper Flagg liderliğindeki bir kadroyu devralacak.
Mavericks ayrıca bu haftaki NBA Draftı'nda 9 ve 30 numaralı iki ilk tur seçimine sahip bulunuyor. Kadroda bunun yanında Kyrie Irving, Klay Thompson, P. J. Washington ve Daniel Gafford gibi deneyimli isimler de yer alıyor.
May'in göreve getirilmesi, geçtiğimiz ay eski başantrenör Jason Kidd ile yolları ayıran yeni takım başkanı Masai Ujiri döneminin ilk büyük hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Michigan cephesinde de önemli değişiklikler yaşanabilir. NCAA kurallarına göre bir programın yeni başantrenörü işe alındıktan veya açıklandıktan beş gün sonra, oyuncular için 15 günlük yeni bir transfer dönemi açılması gerekiyor. Bu nedenle Wolverines kadrosunda önümüzdeki günlerde önemli hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.
Michigan Atletizm Direktörü Warde Manuel, takımın şampiyonluk kutlamaları sırasında May'in uzun yıllar okulda kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak taraflar arasında resmi imzaların hiçbir zaman atılmadığı ortaya çıktı.
Michigan, May'i 2024 yılında Florida Atlantic Üniversitesi'ndeki altı yıllık başarılı görev sürecinin ardından işe almıştı. May yönetimindeki FAU, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste NCAA Turnuvası'na katılmış, bu başarıdan önce okul tarihinde yalnızca bir kez March Madness'a kalabilmişti.
49 yaşındaki çalıştırıcı koçluk kariyerine Indiana Üniversitesi'nde basketbol menajeri olarak başladı. Daha sonra USC, Eastern Michigan, Murray State, UAB, Louisiana Tech ve Florida'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.
Dallas'ta May, geçtiğimiz sezonun Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Cooper Flagg liderliğindeki bir kadroyu devralacak.
Mavericks ayrıca bu haftaki NBA Draftı'nda 9 ve 30 numaralı iki ilk tur seçimine sahip bulunuyor. Kadroda bunun yanında Kyrie Irving, Klay Thompson, P. J. Washington ve Daniel Gafford gibi deneyimli isimler de yer alıyor.
May'in göreve getirilmesi, geçtiğimiz ay eski başantrenör Jason Kidd ile yolları ayıran yeni takım başkanı Masai Ujiri döneminin ilk büyük hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Michigan cephesinde de önemli değişiklikler yaşanabilir. NCAA kurallarına göre bir programın yeni başantrenörü işe alındıktan veya açıklandıktan beş gün sonra, oyuncular için 15 günlük yeni bir transfer dönemi açılması gerekiyor. Bu nedenle Wolverines kadrosunda önümüzdeki günlerde önemli hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.