Wolves'tan 3 takımlı takas: Julius Randle Nets'e, Nic Claxton Bulls'a

Minnesota Timberwolves, yıldız forveti Julius Randle'ı, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Brooklyn Nets ve Chicago Bulls'un da dahil olduğu üç takımlı bir takas kapsamında Brooklyn Nets'e gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anlaşmanın bir parçası olarak Chicago Bulls, Brooklyn'den uzun oyuncu Nic Claxton'ı kadrosuna kattı.
Takas kapsamında Timberwolves ayrıca 2026 NBA Draftı'ndaki 28. sıra seçimini Nets'e gönderirken, karşılığında 33. sıra seçimini geri aldı.
Minnesota yönetimi, 2025 yazında Randle ile üç yıl ve 100 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalamış, bu süreçte Nickeil Alexander-Walker'ı elde tutmak yerine Randle'a öncelik vermişti. Ancak Wolves cephesi şimdi maaş bütçesinde esneklik yaratmak amacıyla Randle'dan vazgeçme kararı aldı.
Bu hamleyle birlikte Minnesota'nın, serbest oyuncu piyasasında Ayo Dosunmu ile yeni bir sözleşme imzalayabilmek ve çeşitli istisna haklarını kullanabilmek adına mali alan açtığı belirtildi. Ayrıca Wolves'un bu işlem sonucunda 33.3 milyon dolar değerinde bir "trade exception" (takas istisnası) oluşturacağı da aktarıldı.
Randle, geçtiğimiz sezon 79 maçta forma giyerken maç başına 21.1 sayı, 6.7 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakaladı. Tecrübeli oyuncunun normal sezondaki 18.2'lik PER (Oyuncu Verimlilik Puanı) değeri ise playofflarda 10.9'a kadar geriledi.
Minnesota'nın Randle ile yollarını ayırmasının ardından Naz Reid'in ilk beşte güç forvet pozisyonuna geçmesi bekleniyor. Öte yandan Jaden McDaniels'ın da hücum tarafında Anthony Edwards'ın yanında ikinci yıldız rolünü daha fazla üstlenmeye devam edeceği ifade ediliyor.
Chicago'nun kadrosuna kattığı Nic Claxton ise 2026-27 sezonunda 23.3 milyon dolar kazanacak. Bulls'un mevcut maaş boşluğunu kullanarak bu kontratı bünyesine aldığı bildirildi. Claxton, geçtiğimiz sezon Nets formasıyla çıktığı 69 maçta 11.7 sayı, 6.9 ribaund, 3.7 asist ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.
Takas kapsamında Timberwolves ayrıca 2026 NBA Draftı'ndaki 28. sıra seçimini Nets'e gönderirken, karşılığında 33. sıra seçimini geri aldı.
Minnesota yönetimi, 2025 yazında Randle ile üç yıl ve 100 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalamış, bu süreçte Nickeil Alexander-Walker'ı elde tutmak yerine Randle'a öncelik vermişti. Ancak Wolves cephesi şimdi maaş bütçesinde esneklik yaratmak amacıyla Randle'dan vazgeçme kararı aldı.
Bu hamleyle birlikte Minnesota'nın, serbest oyuncu piyasasında Ayo Dosunmu ile yeni bir sözleşme imzalayabilmek ve çeşitli istisna haklarını kullanabilmek adına mali alan açtığı belirtildi. Ayrıca Wolves'un bu işlem sonucunda 33.3 milyon dolar değerinde bir "trade exception" (takas istisnası) oluşturacağı da aktarıldı.
Randle, geçtiğimiz sezon 79 maçta forma giyerken maç başına 21.1 sayı, 6.7 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakaladı. Tecrübeli oyuncunun normal sezondaki 18.2'lik PER (Oyuncu Verimlilik Puanı) değeri ise playofflarda 10.9'a kadar geriledi.
Minnesota'nın Randle ile yollarını ayırmasının ardından Naz Reid'in ilk beşte güç forvet pozisyonuna geçmesi bekleniyor. Öte yandan Jaden McDaniels'ın da hücum tarafında Anthony Edwards'ın yanında ikinci yıldız rolünü daha fazla üstlenmeye devam edeceği ifade ediliyor.
Chicago'nun kadrosuna kattığı Nic Claxton ise 2026-27 sezonunda 23.3 milyon dolar kazanacak. Bulls'un mevcut maaş boşluğunu kullanarak bu kontratı bünyesine aldığı bildirildi. Claxton, geçtiğimiz sezon Nets formasıyla çıktığı 69 maçta 11.7 sayı, 6.9 ribaund, 3.7 asist ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.