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Fenerbahçe'den Dirk Kuyt için tazminat!

Fenerbahçe, Dirk Kuyt için Hollanda ekibi Dordrecht'e tazminat ödedi. Hollanda temsilcisinin genel direktörü Hans de Zeeuw, Fenerbahçe'den gelen tazminatla ilgili memnuniyeti dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den Dirk Kuyt için tazminat!
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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başlayacak.

İSTANBUL'A GELDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pazartesi günü kulübü Dordrecht'te futbolcularla vedalaşan Kuyt, aynı gün akşam saatlerinde ise İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'DA AÇIKLAMA

Hollandalı teknik adam, İstanbul'a gelmesinin ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE TAZMİNAT ÖDEDİ

Voetbal'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 45 yaşındaki teknik adamın Dordrecht ile sözleşmesi devam ettiği için Hollanda ekibine bir tazminat ödedi.

Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ödediği rakamın birkaç bin euro olduğu belirtildi.

"ÇOK MEMNUNUM"

Dordrecht Genel Direktörü Hans de Zeeuw, Fenerbahçe'nin Kuyt için ödediği tazminata dair net bir rakam vermedi ancak ödenen rakamla ilgili çok memnun olduğunu dile getirdi.

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