23 Haziran
Portekiz-Özbekistan
20:00
23 Haziran
İngiltere-Gana
23:00
24 Haziran
Panama-Hırvatistan
02:00
24 Haziran
Kolombiya-Kongo D. Cumhuriyeti
05:00
23 Haziran
FC Lahti-TPS
18:00
23 Haziran
KuPS Kuopio -Ilves
18:00
23 Haziran
VPS-Oulu
18:00
23 Haziran
FC Inter Turku-SJK
19:00
23 Haziran
FF Jaro-IF Gnistan
19:00
23 Haziran
IFK Mariehamn-HJK
20:00
24 Haziran
America MG-Criciuma
02:00

Aysu Türkoğlu yeni hedefe hazır: Sırada Tsugaru kanalı

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Okyanus Yedilisi serisinin altıncı ayağı için Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nda kulaç atacak. 25 yaşındaki milli yüzücü, bu etabı da başarıyla geçmesi halinde seriyi tamamlaması için yalnızca Cebelitarık Boğazı'nı geride bırakmak zorunda kalacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aysu Türkoğlu yeni hedefe hazır: Sırada Tsugaru kanalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, serinin altıncı ayağı için Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nda yüzecek.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 2022 yılında başladığı Okyanus Yedilisi etaplarında 5 kanalı başarıyla geçti.

TSUGARU KANALI İÇİN HAZIR

Milli yüzücü, 3-7 Temmuz tarihleri arasında okyanus şartlarının en uygun olduğu zamanda Tsugaru Kanalı'nda yüzmeye başlayacak.

Aysu Türkoğlu, bu etabı başarıyla tamamlaması halinde Okyanus Yedilisi'ni bitirmek için önünde yalnızca Cebelitarık Boğazı kalacak.

5 PARKURU TAMAMLADI

Aysu Türkoğlu, 2022'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu. Milli yüzücü, 2023'te Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını, 2024'te ise Cook Boğazı ve Catalina Kanalı'nı geçen en genç Türk olarak adını yazdırdı.

Geçen yıl Kaiwi Kanalı'nı da 21 saatte geçen Türkoğlu, bunu başaran en genç Türk yüzücü unvanını aldı.



"MAKSİMUM 14 SAAT GİBİ BİR YÜZME SÜREM OLACAK"

Aysu Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Japonya'daki kanalı geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Milli yüzücü, "Beni yaklaşık 30-35 kilometrelik bir parkur bekliyor. Oldukça güçlü bir akıntı var ve belli yerlerde tam tersi yönünüze geliyor. Bunu aşmak zaten bu kanaldaki en büyük zorluklardan bir tanesi. Aynı zamanda köpek balıkları var. Ümit ediyorum ki ben onlarla hiç karşılaşmayacağım. Gündüz başlayıp gündüz bitmekte olan bir parkur. İlk defa bir sınırlaması olan bir parkur. Maksimum 14 saat gibi bir yüzme sürem olacak." ifadelerini kullandı.

HEDEF OKYANUS YEDİLİSİ

Tsugaru Kanalı'nı geçmesi durumunda bunu başaran en genç Türk sporcu olacağına dikkati çeken Aysu Türkoğlu, bu hedefe hazır olduğunu vurguladı.

Bu etabın ardından önünde yalnızca Cebelitarık Boğazı'nın kalacağını belirten Türkoğlu, "Orayı da inşallah güzel bir sürede tamamlarım diye düşünüyorum. Orası Ocean Seven parkurlarından en kısası. Yaklaşık 16 kilometre. İspanya ile Fas arasında. O en sona bıraktığım tatlı gibi düşünelim artık. Umarım o da güzel geçer. Hiçbir kanalı hafife almamak lazım." dedi.

Aysu Türkoğlu, genç sporculara da seslenerek her zaman zorlukların olduğunu ancak hedef koymaları ve bunun için hayal kurmaları gerektiğini söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.