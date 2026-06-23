Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, serinin altıncı ayağı için Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nda yüzecek.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 2022 yılında başladığı Okyanus Yedilisi etaplarında 5 kanalı başarıyla geçti.
TSUGARU KANALI İÇİN HAZIR
Milli yüzücü, 3-7 Temmuz tarihleri arasında okyanus şartlarının en uygun olduğu zamanda Tsugaru Kanalı'nda yüzmeye başlayacak.
Aysu Türkoğlu, bu etabı başarıyla tamamlaması halinde Okyanus Yedilisi'ni bitirmek için önünde yalnızca Cebelitarık Boğazı kalacak.
5 PARKURU TAMAMLADI
Aysu Türkoğlu, 2022'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu. Milli yüzücü, 2023'te Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını, 2024'te ise Cook Boğazı ve Catalina Kanalı'nı geçen en genç Türk olarak adını yazdırdı.
Geçen yıl Kaiwi Kanalı'nı da 21 saatte geçen Türkoğlu, bunu başaran en genç Türk yüzücü unvanını aldı.
"MAKSİMUM 14 SAAT GİBİ BİR YÜZME SÜREM OLACAK"
Aysu Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Japonya'daki kanalı geçmeye hazır olduğunu söyledi.
Milli yüzücü, "Beni yaklaşık 30-35 kilometrelik bir parkur bekliyor. Oldukça güçlü bir akıntı var ve belli yerlerde tam tersi yönünüze geliyor. Bunu aşmak zaten bu kanaldaki en büyük zorluklardan bir tanesi. Aynı zamanda köpek balıkları var. Ümit ediyorum ki ben onlarla hiç karşılaşmayacağım. Gündüz başlayıp gündüz bitmekte olan bir parkur. İlk defa bir sınırlaması olan bir parkur. Maksimum 14 saat gibi bir yüzme sürem olacak." ifadelerini kullandı.
HEDEF OKYANUS YEDİLİSİ
Tsugaru Kanalı'nı geçmesi durumunda bunu başaran en genç Türk sporcu olacağına dikkati çeken Aysu Türkoğlu, bu hedefe hazır olduğunu vurguladı.
Bu etabın ardından önünde yalnızca Cebelitarık Boğazı'nın kalacağını belirten Türkoğlu, "Orayı da inşallah güzel bir sürede tamamlarım diye düşünüyorum. Orası Ocean Seven parkurlarından en kısası. Yaklaşık 16 kilometre. İspanya ile Fas arasında. O en sona bıraktığım tatlı gibi düşünelim artık. Umarım o da güzel geçer. Hiçbir kanalı hafife almamak lazım." dedi.
Aysu Türkoğlu, genç sporculara da seslenerek her zaman zorlukların olduğunu ancak hedef koymaları ve bunun için hayal kurmaları gerektiğini söyledi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 2022 yılında başladığı Okyanus Yedilisi etaplarında 5 kanalı başarıyla geçti.
TSUGARU KANALI İÇİN HAZIR
Milli yüzücü, 3-7 Temmuz tarihleri arasında okyanus şartlarının en uygun olduğu zamanda Tsugaru Kanalı'nda yüzmeye başlayacak.
Aysu Türkoğlu, bu etabı başarıyla tamamlaması halinde Okyanus Yedilisi'ni bitirmek için önünde yalnızca Cebelitarık Boğazı kalacak.
5 PARKURU TAMAMLADI
Aysu Türkoğlu, 2022'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu. Milli yüzücü, 2023'te Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını, 2024'te ise Cook Boğazı ve Catalina Kanalı'nı geçen en genç Türk olarak adını yazdırdı.
Geçen yıl Kaiwi Kanalı'nı da 21 saatte geçen Türkoğlu, bunu başaran en genç Türk yüzücü unvanını aldı.
"MAKSİMUM 14 SAAT GİBİ BİR YÜZME SÜREM OLACAK"
Aysu Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Japonya'daki kanalı geçmeye hazır olduğunu söyledi.
Milli yüzücü, "Beni yaklaşık 30-35 kilometrelik bir parkur bekliyor. Oldukça güçlü bir akıntı var ve belli yerlerde tam tersi yönünüze geliyor. Bunu aşmak zaten bu kanaldaki en büyük zorluklardan bir tanesi. Aynı zamanda köpek balıkları var. Ümit ediyorum ki ben onlarla hiç karşılaşmayacağım. Gündüz başlayıp gündüz bitmekte olan bir parkur. İlk defa bir sınırlaması olan bir parkur. Maksimum 14 saat gibi bir yüzme sürem olacak." ifadelerini kullandı.
HEDEF OKYANUS YEDİLİSİ
Tsugaru Kanalı'nı geçmesi durumunda bunu başaran en genç Türk sporcu olacağına dikkati çeken Aysu Türkoğlu, bu hedefe hazır olduğunu vurguladı.
Bu etabın ardından önünde yalnızca Cebelitarık Boğazı'nın kalacağını belirten Türkoğlu, "Orayı da inşallah güzel bir sürede tamamlarım diye düşünüyorum. Orası Ocean Seven parkurlarından en kısası. Yaklaşık 16 kilometre. İspanya ile Fas arasında. O en sona bıraktığım tatlı gibi düşünelim artık. Umarım o da güzel geçer. Hiçbir kanalı hafife almamak lazım." dedi.
Aysu Türkoğlu, genç sporculara da seslenerek her zaman zorlukların olduğunu ancak hedef koymaları ve bunun için hayal kurmaları gerektiğini söyledi.