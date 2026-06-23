Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Khem Birch

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Khem Birch ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonundan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki pivota katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
Khem Birch, Fenerbahçe Beko'da birer kez Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer defa da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Khem Birch'e Teşekkürlerimizle!
2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Khem Birch ile yollarımız ayrılmıştır.
Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."
Khem Birch, Fenerbahçe Beko'da birer kez Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer defa da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Khem Birch'e Teşekkürlerimizle!
2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Khem Birch ile yollarımız ayrılmıştır.
Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."