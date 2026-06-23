Trabzonspor sözleşmesini fesh ediyor

Sezonu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak geçiren John Lundstram ile yolların ayrılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fırtına ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki İngiliz futbolcu için henüz kulübe ulaşan bir teklif bulunmuyor.
32 yaşındaki İngiliz orta saha, 2024 yazında bedelsiz olarak Rangers'tan transfer edilmişti.
Lundstram, Trabzonspor formasıyla 44 maça çıkıp 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
32 yaşındaki İngiliz orta saha, 2024 yazında bedelsiz olarak Rangers'tan transfer edilmişti.
Lundstram, Trabzonspor formasıyla 44 maça çıkıp 4 gol attı ve 1 asist yaptı.