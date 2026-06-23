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İsmail Kartal'dan kanat raporu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle yaptığı görüşmede kanat transferine öncelik verilmesini istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 09:44
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
İsmail Kartal'dan kanat raporu!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporun detayları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli çalıştırıcının, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda takımın oyun yapısında kanat oyuncularının önemine dikkat çektiği ve bu bölgeye takviye yapılmasını talep ettiği iddia edildi.

ÖNCELİK KANATLAR

FB TV'ye yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına değinen Kartal'ın, yönetim tarafından kendisine bir liste sunulduğunu ve kendisinin de bazı önerilerde bulunduğunu söylediği hatırlatıldı.

Tecrübeli teknik adamın toplantıda, tempolu ve hücum odaklı bir oyun için kanat rotasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

ORTA SAHADAN MEMNUN

İsmail Kartal'ın orta saha hattındaki oyunculardan memnun olduğu ifade edildi.

Deneyimli çalıştırıcının, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek'in kalitesine güvendiğini belirterek bu bölgeye transfer yapılmasına gerek duymadığını yönetime ilettiği öne sürüldü.

BAŞKANDAN TALİMAT

Başkan Aziz Yıldırım'ın da görüşmenin ardından Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilere transfer çalışmalarını hızlandırmaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.

 

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