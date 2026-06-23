Ayo Dosunmu ile Timberwolves arasında 112 milyon dolarlık anlaşma

Minnesota Timberwolves, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre guard Ayo Dosunmu ile beş yıl ve 112 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözleşmede beşinci sezon için oyuncu opsiyonu bulunduğu belirtildi.
Anlaşmanın, Timberwolves'un Julius Randle'ı Brooklyn Nets'e göndererek maaş bütçesinde yer açmasından yalnızca birkaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.
Minnesota, geçtiğimiz sezonun takas döneminde Dosunmu'yu kadrosuna katmak için Rob Dillingham ile birlikte dört adet ikinci tur draft hakkını Chicago Bulls'a göndermişti.
Dosunmu, Wolves formasıyla normal sezonda çıktığı 24 maçta 14.4 sayı, 4.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.
Anlaşmanın, Timberwolves'un Julius Randle'ı Brooklyn Nets'e göndererek maaş bütçesinde yer açmasından yalnızca birkaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.
Minnesota, geçtiğimiz sezonun takas döneminde Dosunmu'yu kadrosuna katmak için Rob Dillingham ile birlikte dört adet ikinci tur draft hakkını Chicago Bulls'a göndermişti.
Dosunmu, Wolves formasıyla normal sezonda çıktığı 24 maçta 14.4 sayı, 4.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.