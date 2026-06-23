E-Okul Kapandı mı? 2026 E-Okul Sistemi Son Durum

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci takip sistemi olan e-Okul, not bilgileri, devamsızlık ve karne bilgilerini görüntülemek için kullanılmaya devam ediyor.

E-Okul ne zaman kapanıyor?

E-Okul sisteminin tamamen kapatılması gibi bir durum bulunmuyor. Ancak dönem sonlarında not girişleri tamamlandığı için bazı işlemler öğretmenler açısından sınırlandırılabiliyor.

Öğrenciler ve veliler ise e-Okul üzerinden:

Not bilgilerini,

Devamsızlık durumunu,

Ders programlarını,

Karne bilgilerini

görüntüleyebiliyor.

Karne döneminde e-Okul çalışıyor mu?

Karne dönemlerinde e-Okul sistemi yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaşlayabiliyor. Bu durum sistemin kapatıldığı anlamına gelmiyor.

Veliler, e-Okul'a giriş yaparak öğrencilerin dönem sonu durumlarını kontrol edebiliyor.

E-Okul not girişleri kapandı mı?

Öğretmenlerin not giriş ekranları, MEB'in belirlediği takvime göre dönem sonunda kapanabiliyor. Not girişlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yıl sonu bilgileri sisteme yansıtılıyor.

E-Okul'a neden girilmiyor?

E-Okul'a girişte yaşanan sorunların nedenleri arasında:

Yoğun kullanıcı girişi,

Geçici teknik sorunlar,

İnternet bağlantısı problemleri

bulunabiliyor.

Sorun yaşayan kullanıcıların daha sonra tekrar denemesi öneriliyor.

Sonuç: E-Okul Kapandı mı?

Hayır, e-Okul sistemi tamamen kapanmadı. Öğrenciler ve veliler e-Okul üzerinden not, devamsızlık ve karne bilgilerini görüntülemeye devam edebilir.