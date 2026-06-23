Haber Tarihi: 23 Haziran 2026 12:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 12:19

E-Okul Kapandı mı? 2026 E-Okul Sistemi Son Durum

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından "E-Okul kapandı mı?" sorusu merak ediliyor. Özellikle karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne erişim durumu araştırılıyor.

E-Okul Kapandı mı? 2026 E-Okul Sistemi Son Durum
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci takip sistemi olan e-Okul, not bilgileri, devamsızlık ve karne bilgilerini görüntülemek için kullanılmaya devam ediyor.
E-Okul ne zaman kapanıyor?

E-Okul sisteminin tamamen kapatılması gibi bir durum bulunmuyor. Ancak dönem sonlarında not girişleri tamamlandığı için bazı işlemler öğretmenler açısından sınırlandırılabiliyor.

Öğrenciler ve veliler ise e-Okul üzerinden:

Not bilgilerini,
Devamsızlık durumunu,
Ders programlarını,
Karne bilgilerini

görüntüleyebiliyor.

Karne döneminde e-Okul çalışıyor mu?

Karne dönemlerinde e-Okul sistemi yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaşlayabiliyor. Bu durum sistemin kapatıldığı anlamına gelmiyor.


Veliler, e-Okul'a giriş yaparak öğrencilerin dönem sonu durumlarını kontrol edebiliyor.

E-Okul not girişleri kapandı mı?

Öğretmenlerin not giriş ekranları, MEB'in belirlediği takvime göre dönem sonunda kapanabiliyor. Not girişlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yıl sonu bilgileri sisteme yansıtılıyor.

E-Okul'a neden girilmiyor?

E-Okul'a girişte yaşanan sorunların nedenleri arasında:

Yoğun kullanıcı girişi,
Geçici teknik sorunlar,
İnternet bağlantısı problemleri

bulunabiliyor.

Sorun yaşayan kullanıcıların daha sonra tekrar denemesi öneriliyor.

Sonuç: E-Okul Kapandı mı?

Hayır, e-Okul sistemi tamamen kapanmadı. Öğrenciler ve veliler e-Okul üzerinden not, devamsızlık ve karne bilgilerini görüntülemeye devam edebilir.

Diğer Haberler

Ismail Jakobs'tan Leroy Sane'ye destek mesajı Dünya Kupası 2026 Ismail Jakobs'tan Leroy Sane'ye destek mesajı
Trabzonspor'da Tsygankov belirsizliği; işte nedeni Trabzonspor Trabzonspor'da Tsygankov belirsizliği; işte nedeni
Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye teklif: Omar Fayed Fenerbahçe Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye teklif: Omar Fayed
FCSB'den Draguş açıklaması: 'El sıkıştık' Trabzonspor FCSB'den Draguş açıklaması: "El sıkıştık"
Trabzonspor'dan Wilson bombası! Trabzonspor Trabzonspor'dan Wilson bombası!
Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat hamlesi! Beşiktaş Beşiktaş'tan Sofyan Amrabat hamlesi!
Trabzonspor'da iki ihtimal: Ya Onana ya Jose Sa Trabzonspor Trabzonspor'da iki ihtimal: Ya Onana ya Jose Sa
İtalya Milli Takımı'nda Conte ve Maldini dönemi yakın! Dünya Futbolu İtalya Milli Takımı'nda Conte ve Maldini dönemi yakın!
Trabzonspor'un gözü Vargas'ta Trabzonspor Trabzonspor'un gözü Vargas'ta
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı
2
Fenerbahçe mutlu sona çok yakın
3
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı verildi!
4
A Milli Takım'a devşirme forvet!
5
Galatasaray'da Singo için kader günü!
6
Galatasaray'da öncelikli hedef: Arda Okan Kurtulan!
7
Samsunspor, Renato Nhaga'yı istiyor

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.