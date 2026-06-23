Haber Tarihi: 23 Haziran 2026 12:19 -
Güncelleme Tarihi:
23 Haziran 2026 12:19
E-Okul Kapandı mı? 2026 E-Okul Sistemi Son Durum
Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından "E-Okul kapandı mı?" sorusu merak ediliyor. Özellikle karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne erişim durumu araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci takip sistemi olan e-Okul, not bilgileri, devamsızlık ve karne bilgilerini görüntülemek için kullanılmaya devam ediyor.
E-Okul ne zaman kapanıyor?E-Okul sisteminin tamamen kapatılması gibi bir durum bulunmuyor. Ancak dönem sonlarında not girişleri tamamlandığı için bazı işlemler öğretmenler açısından sınırlandırılabiliyor.Öğrenciler ve veliler ise e-Okul üzerinden:Not bilgilerini,Devamsızlık durumunu,Ders programlarını,Karne bilgilerinigörüntüleyebiliyor.Karne döneminde e-Okul çalışıyor mu?Karne dönemlerinde e-Okul sistemi yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaşlayabiliyor. Bu durum sistemin kapatıldığı anlamına gelmiyor.
Veliler, e-Okul'a giriş yaparak öğrencilerin dönem sonu durumlarını kontrol edebiliyor.E-Okul not girişleri kapandı mı?Öğretmenlerin not giriş ekranları, MEB'in belirlediği takvime göre dönem sonunda kapanabiliyor. Not girişlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yıl sonu bilgileri sisteme yansıtılıyor.E-Okul'a neden girilmiyor?E-Okul'a girişte yaşanan sorunların nedenleri arasında:Yoğun kullanıcı girişi,Geçici teknik sorunlar,İnternet bağlantısı problemleribulunabiliyor.Sorun yaşayan kullanıcıların daha sonra tekrar denemesi öneriliyor.Sonuç: E-Okul Kapandı mı?Hayır, e-Okul sistemi tamamen kapanmadı. Öğrenciler ve veliler e-Okul üzerinden not, devamsızlık ve karne bilgilerini görüntülemeye devam edebilir.
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