Haber Tarihi: 23 Haziran 2026 14:17 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 14:17

Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak? Toy Story 5 Vizyon Tarihi Belli Oldu

Sinema dünyasının en sevilen animasyon serilerinden biri olan Toy Story'nin yeni filmi için heyecan devam ediyor. İzleyiciler, "Toy Story 5 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Disney ve Pixar tarafından hazırlanan yapımın vizyon tarihi açıklandı.

Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak? Toy Story 5 Vizyon Tarihi Belli Oldu
Abone Ol
Disney ve Pixar tarafından hazırlanan yapımın vizyon tarihi açıklandı.
Toy Story 5 vizyon tarihi ne zaman?

Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film, serinin beşinci ana yapımı olarak Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşlarının yeni macerasını konu alacak.

Toy Story 5 konusu ne olacak?

Yeni filmde oyuncakların karşısına bu kez teknoloji dünyasından yeni bir rakip çıkıyor. Hikâyede Woody, Buzz, Jessie ve diğer oyuncaklar; çocukların geleneksel oyuncaklardan uzaklaşıp dijital cihazlara yönelmesiyle yeni bir mücadeleye giriyor.

Filmde teknoloji ile oyuncak dünyasının karşı karşıya gelmesi işlenirken, serinin klasik dostluk ve macera temaları da devam edecek.

Toy Story 5 kadrosunda kimler var?

Toy Story 5'te sevilen karakterlerin seslendirme kadrosu da geri dönüyor.


Filmde:

Woody,
Buzz Lightyear,
Jessie

gibi karakterler yeniden izleyiciyle buluşacak.

Toy Story 5 hangi platformda yayınlanacak?

Film ilk olarak sinemalarda gösterime girecek. Dijital platformlara ne zaman geleceği ise sinema gösterim sürecinin ardından açıklanacak.

Sonuç: Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak?

Toy Story 5, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek. Pixar'ın sevilen serisinin yeni filmi, Woody ve Buzz'ın yeni macerasını sinemaseverlerle buluşturacak.

Diğer Haberler

1905 GSYİAD, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti Galatasaray 1905 GSYİAD, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti
Balogun'dan ayrılık kararı Monaco Balogun'dan ayrılık kararı
Menemen FK'da direktörlük rotası değişti! TFF 2. Lig Menemen FK'da direktörlük rotası değişti!
Montella'dan ilk 11'de büyük değişim Dünya Kupası 2026 Montella'dan ilk 11'de büyük değişim
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda
Trabzonspor'da Onana'ya alternatif Jose Sa Trabzonspor Trabzonspor'da Onana'ya alternatif Jose Sa
Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak? Toy Story 5 Vizyon Tarihi Belli Oldu Gündem Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak? Toy Story 5 Vizyon Tarihi Belli Oldu
İsmail Kartal'dan 'yerli ve milli' Fenerbahçe Fenerbahçe İsmail Kartal'dan 'yerli ve milli' Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe mutlu sona çok yakın
2
A Milli Takım'a devşirme forvet!
3
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı
4
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı verildi!
5
Galatasaray'da öncelikli hedef: Arda Okan Kurtulan!
6
Galatasaray'da Singo için kader günü!
7
Samsunspor, Renato Nhaga'yı istiyor

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.