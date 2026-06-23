Haber Tarihi: 23 Haziran 2026 14:17 -
Güncelleme Tarihi:
23 Haziran 2026 14:17
Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak? Toy Story 5 Vizyon Tarihi Belli Oldu
Sinema dünyasının en sevilen animasyon serilerinden biri olan Toy Story'nin yeni filmi için heyecan devam ediyor. İzleyiciler, "Toy Story 5 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Disney ve Pixar tarafından hazırlanan yapımın vizyon tarihi açıklandı.
Disney ve Pixar tarafından hazırlanan yapımın vizyon tarihi açıklandı.
Toy Story 5 vizyon tarihi ne zaman?Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film, serinin beşinci ana yapımı olarak Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşlarının yeni macerasını konu alacak.Toy Story 5 konusu ne olacak?Yeni filmde oyuncakların karşısına bu kez teknoloji dünyasından yeni bir rakip çıkıyor. Hikâyede Woody, Buzz, Jessie ve diğer oyuncaklar; çocukların geleneksel oyuncaklardan uzaklaşıp dijital cihazlara yönelmesiyle yeni bir mücadeleye giriyor.Filmde teknoloji ile oyuncak dünyasının karşı karşıya gelmesi işlenirken, serinin klasik dostluk ve macera temaları da devam edecek.Toy Story 5 kadrosunda kimler var?Toy Story 5'te sevilen karakterlerin seslendirme kadrosu da geri dönüyor.
Filmde:Woody,Buzz Lightyear,Jessiegibi karakterler yeniden izleyiciyle buluşacak.Toy Story 5 hangi platformda yayınlanacak?Film ilk olarak sinemalarda gösterime girecek. Dijital platformlara ne zaman geleceği ise sinema gösterim sürecinin ardından açıklanacak.Sonuç: Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak?Toy Story 5, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek. Pixar'ın sevilen serisinin yeni filmi, Woody ve Buzz'ın yeni macerasını sinemaseverlerle buluşturacak.
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