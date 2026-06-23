Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak? Toy Story 5 Vizyon Tarihi Belli Oldu

Disney ve Pixar tarafından hazırlanan yapımın vizyon tarihi açıklandı.

Toy Story 5 vizyon tarihi ne zaman?

Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film, serinin beşinci ana yapımı olarak Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşlarının yeni macerasını konu alacak.

Toy Story 5 konusu ne olacak?

Yeni filmde oyuncakların karşısına bu kez teknoloji dünyasından yeni bir rakip çıkıyor. Hikâyede Woody, Buzz, Jessie ve diğer oyuncaklar; çocukların geleneksel oyuncaklardan uzaklaşıp dijital cihazlara yönelmesiyle yeni bir mücadeleye giriyor.

Filmde teknoloji ile oyuncak dünyasının karşı karşıya gelmesi işlenirken, serinin klasik dostluk ve macera temaları da devam edecek.

Toy Story 5 kadrosunda kimler var?

Toy Story 5'te sevilen karakterlerin seslendirme kadrosu da geri dönüyor.

Filmde:

Woody,

Buzz Lightyear,

Jessie

gibi karakterler yeniden izleyiciyle buluşacak.

Toy Story 5 hangi platformda yayınlanacak?

Film ilk olarak sinemalarda gösterime girecek. Dijital platformlara ne zaman geleceği ise sinema gösterim sürecinin ardından açıklanacak.

Sonuç: Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak?

Toy Story 5, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek. Pixar'ın sevilen serisinin yeni filmi, Woody ve Buzz'ın yeni macerasını sinemaseverlerle buluşturacak.