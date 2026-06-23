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Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, hakkındaki Boca Juniors haberleriyle ilgili konuştu ve Arjantin temsilcisine transferinin hiçbir zaman yakın olmadığını dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 15:15 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması!
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, hakkındaki Boca Juniors ve transfer haberlerine cevap verdi.

"ASLA YAKIN OLMADIM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son zamanlarda Boca Juniors'a transferinin yakın olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Asla, asla yakın olmadım ve herkes ne olduğunu biliyor." dedi.

Boca Juniors ile son dönemde adının çok sık geçtiği hatırlatılan Torreira, "Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Tabii ki şu an içinde bulunduğum gerçeklerin de farkındayım. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek." sözlerini sarf etti.

KAPIYI KAPATMADI

Galatasaray ile ilgili sözlerine rağmen gelecekte Boca Juniors'a da kapıyı kapatmayan 30 yaşındaki futbolcu, "Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim, olmazsa da ne yapalım..." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 46 maçta süre bulan Lucas Torreira, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.  

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