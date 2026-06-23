Millilerde Onuralp Bitim şoku

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim aday kadrodan çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
MİLLİLER ANTALYA'DA ÇALIŞACAK
Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye, 2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, 6 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.
MİLLİLER ANTALYA'DA ÇALIŞACAK
Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye, 2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, 6 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.