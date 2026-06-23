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Millilerde Onuralp Bitim şoku

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu, oyuncunun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Millilerde Onuralp Bitim şoku
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim aday kadrodan çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

MİLLİLER ANTALYA'DA ÇALIŞACAK

Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye, 2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, 6 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.

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