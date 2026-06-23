Emirhan Topçu'ya iki ülkeden yakın ilgi

Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu için transfer iddiası gündeme geldi.
İKİ ÜLKEDEN YAKIN TAKİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'da yer alan habere göre, İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, milli stoperi yakından takip ediyor. 25 yaşındaki stoper için Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklif ise henüz bulunmuyor.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan başarılı stoper, 1 kez ağları havalandırdı.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Emirhan Topçu'nun, Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
İKİ ÜLKEDEN YAKIN TAKİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'da yer alan habere göre, İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, milli stoperi yakından takip ediyor. 25 yaşındaki stoper için Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklif ise henüz bulunmuyor.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan başarılı stoper, 1 kez ağları havalandırdı.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Emirhan Topçu'nun, Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.