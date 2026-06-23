Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, üç galibiyete ulaşan ekibin şampiyon olacağı final serisinde durumu 1-1'e getirdi.
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Play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÜÇÜNCÜ MAÇ FENERBAHÇE'NİN SAHASINDA
Play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.