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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ayrılacak oyuncular da merak ediliyor... Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na talip olan kulüpler bulunuyor...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 14:35
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda
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Siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için teklifler kapıda.

WILFRED NDIDI

Wilfred Ndidi'ye Arap Yarımadası'ndan ciddi ilgi bulunurken kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.

MILOT RASHICA

Siyah-beyazlılarda Milot Rashica'ya da teklifler var. Ancak Kosovalı futbolcunun kendisine ulaşan önerileri şu aşamada yeterli bulmazken ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği ifade edildi.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu da teklif olan isimlerden...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hem yurt içi hem de yurt dışından talipleri bulunan Mustafa Erhan'ı özellikle Hollanda ekibi Vitesse'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan yeni transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde hem transfer hem de ayrılık cephesinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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