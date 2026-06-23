Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 3 isme talipler kapıda

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken mevcut isimlerden talipleri olanlar belli olmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEKLİFLER KAPIDA
Siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için teklifler kapıda.
WILFRED NDIDI
Wilfred Ndidi'ye Arap Yarımadası'ndan ciddi ilgi bulunurken kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.
MILOT RASHICA
Siyah-beyazlılarda Milot Rashica'ya da teklifler var. Ancak Kosovalı futbolcunun kendisine ulaşan önerileri şu aşamada yeterli bulmazken ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği ifade edildi.
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU
Beşiktaş'ın genç oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu da teklif olan isimlerden...
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Hem yurt içi hem de yurt dışından talipleri bulunan Mustafa Erhan'ı özellikle Hollanda ekibi Vitesse'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan yeni transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde hem transfer hem de ayrılık cephesinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için teklifler kapıda.
WILFRED NDIDI
Wilfred Ndidi'ye Arap Yarımadası'ndan ciddi ilgi bulunurken kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.
MILOT RASHICA
Siyah-beyazlılarda Milot Rashica'ya da teklifler var. Ancak Kosovalı futbolcunun kendisine ulaşan önerileri şu aşamada yeterli bulmazken ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği ifade edildi.
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU
Beşiktaş'ın genç oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu da teklif olan isimlerden...
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Hem yurt içi hem de yurt dışından talipleri bulunan Mustafa Erhan'ı özellikle Hollanda ekibi Vitesse'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan yeni transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde hem transfer hem de ayrılık cephesinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.