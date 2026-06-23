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Menemen FK'da direktörlük rotası değişti!

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen FK'da yeni sezon çalışmaları başladı. Cüneyt Biçer ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için Tolga Doğantez ismi öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 14:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da direktörlük rotası değişti!
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon planlaması başladı. Başkan Bilgin Tokul'un kulübü devretmek için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamaması üzerine sarı-lacivertli ekipte çalışmalar hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Menemen FK, Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin ilk olarak Cenk Laleci ile görüştüğü, Başkan Bilgin Tokul'un ise teknik direktörlük görevi için ibreyi Tolga Doğantez'e çevirdiği belirtildi.

DOĞANTEZ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Geçen sezon Bucaspor 1928'de görev yapan Tolga Doğantez ile görüşmelerin sürdüğü ve en kısa sürede anlaşmanın sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

51 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Bucaspor 1928'in yanı sıra Aydınspor 1923, Hacettepe ve Şanlıurfaspor'da görev yaptı.

BUCASPOR 1928'DE GÖREV YAPTI

Tolga Doğantez, geçen sezon Bucaspor 1928'i 24 maçta sahaya çıkardı.

Doğantez yönetimindeki Bucaspor 1928, 24 müsabakada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler sezon sonunda 2'nci Lig'de küme düştü.

TOKUL GÖREVE DEVAM ETMİŞTİ

Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, geçen sezon başında da kulübü devretmek istemişti. Tokul, o dönem yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine görevine devam etmişti.

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