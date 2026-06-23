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Jose Mourinho'dan 3 yeni transfer talebi

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mouriniho; stoper, orta saha ve forvet takviyesi istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan 3 yeni transfer talebi
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Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, İspanyol devine 3 yeni transfer istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, Portekizli teknik adam; stoper, orta saha ve forvet takviyesi talebinde bulundu.

Real Madrid, şu ana kadar; Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmıştı.

İspanyol devinin, Inter forması giyen Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i de 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katması bekleniyor.

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