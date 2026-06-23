Jose Mourinho'dan 3 yeni transfer talebi

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, İspanyol devine 3 yeni transfer istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Portekizli teknik adam; stoper, orta saha ve forvet takviyesi talebinde bulundu.
Real Madrid, şu ana kadar; Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmıştı.
İspanyol devinin, Inter forması giyen Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i de 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katması bekleniyor.
Real Madrid, şu ana kadar; Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmıştı.
İspanyol devinin, Inter forması giyen Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i de 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katması bekleniyor.