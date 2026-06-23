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Balogun'dan ayrılık kararı

Monaco, bu yaz takımdan ayrılmayı planlayan Folarin Balogun'dan 50 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Balogun'dan ayrılık kararı
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Monaco forması giyen Folarin Balogun için ayrılık iddiası gündeme geldi.

AYRILMAK İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, ABD'li golcü, bu yaz Monaco'dan ayrılmayı planlıyor.

Balogun'a İtalya ve İngiltere'den ilgi olduğu ancak resmi görüşmelerin olmadığı belirtildi.

50 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Monaco, takımdan ayrılma düşüncesi olan 24 yaşındaki golcüsü için 50 milyon euro bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Fransız ekibi Monaco'da geçen sezon 41 maçta süre bulan Balogun, 19 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Balogun'un, Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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