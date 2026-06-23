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Lucas Torreira'dan Icardi açıklaması

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sözleşmesi biten takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Torreira, "Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey, takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması." sözlerini sarf etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler
Lucas Torreira'dan Icardi açıklaması
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sözleşmesi biten takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz günlerde Icardi ile paylaşım yapan ve "Kalıyor." diyen Torreira, Arjantinli golcü için bu kez, "Dürüst olmak gerekirse Mauro Icardi, herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey, takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması." dedi.

Lucas Torreira, "Icardi'nin hayatı biraz çalkantılı. Burada China Suarez, Wanda gibi olaylarla işlerin nasıl karmaşa içinde olduğunu biliyorsunuz. Siz Arjantinliler o tarafta bunları biraz daha yakından yaşıyorsunuz ama ben onunla İstanbul'dayım ve o harika bir insan. Şu an onu yanında çok iyi biriyle görüyorum, tadını çıkarıyor ve benim en çok istediğim şey arkadaşımı iyi görmek. Vereceği karar onun için en iyisi olacaktır, ona her zaman destek olmak önemli." sözlerini sarf etti.

YENİ TEKLİFE CEVAP VERMEDİ

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Icardi, henüz sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifine cevap vermedi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 33 yaşındaki Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı. 

 

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