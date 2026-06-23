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VPS-Oulu
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FC Inter Turku-SJK
19:00
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FF Jaro-IF Gnistan
19:00
23 Haziran
IFK Mariehamn-HJK
20:00
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İşte Beşiktaş'ın Slovakya'daki rakipleri

Beşiktaş'ın Slovakya kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 16:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Beşiktaş'ın Slovakya'daki rakipleri
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi kamp planlamasına dair açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Slovakya'da kamp yapacak Beşiktaş, burada 6 hazırlık maçı oynayacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımız, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Siyah-beyazlılarımız, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı gerçekleştirecek.

Takımımız, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

Ekibimiz, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynayacak. Türkiye saati ile maç programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)

5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)"

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