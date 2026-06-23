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Galatasaray MCT Technic, iki ayrılığı açıkladı

Galatasaray MCT Technic, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 16:11 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 16:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic, iki ayrılığı açıkladı
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Galatasaray MCT Technic, iki ayrılığı resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis'e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."



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