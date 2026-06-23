Galatasaray MCT Technic, iki ayrılığı açıkladı

Galatasaray MCT Technic, iki ayrılığı resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis'e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis'e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."