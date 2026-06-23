Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlıların, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
"Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."