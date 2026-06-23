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Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 18:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlıların, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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