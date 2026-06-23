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12 Dev Adam, güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu

FIBA'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında, EuroBasket 2025 finalist kadrosunu büyük ölçüde koruyan Türkiye, Alperen Şengün liderliğinde ilk sıradaki yerini korurken, onu Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 18:51 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 19:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam, güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu
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Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIBA'dan yaptığı açıklamada "Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.

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