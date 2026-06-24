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Galatasaray'da gündem yine Enzo Millot

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, daha önce de gündemine gelen Enzo Millot ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 09:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da gündem yine Enzo Millot
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ötesini hayal eden Galatasaray, güçlü ve geniş bir kadro ile devlerle rekabet edebilmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu nedenle son yıllarda iyi bir yapılanma içerisine giren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda güçleniyor.

GÜNDEM YİNE MILLOT

Geçen sezon da Türkiye'ye transferi gündeme gelen ancak Alman ekibi Stuttgart'tan Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye 30 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız Enzo Millot, yeniden gündeme geldi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Geçen sezon olduğu gibi Avrupa'da oynamak isteyen Millot, Galatasaray'ı önemli bir seçenek olarak görüyor. Daha önce Stuttgart forması altında Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Enzo Millot, bunu yeniden tatmak istiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Fransız yıldızın parçalı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

İLK PLAN KİRALIK

Geçen yıl bonservisi nedeniyle transfer gerçekleşmezken, bu kez oyuncunun da ayrılmak istemesiyle Galatasaray bedeli istediği seviyeye düşürmek istiyor. Ancak yönetim ilk olarak Millot'u kiralamak istiyor.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Suudi Arabistan'da oyuncunun son durumuna göre bonservisini değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, hem oyuncu hem de Al Ahli ile temaslara en kısa sürede başlayacak.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Enzo Millot, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Fransız futbolcu, orijinal bölgesi 10 numara olmasına rağmen merkez orta saha ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sezonun yarısında merkez orta sahada görev yapan Millot, buna karşın önemli bir skor katkısına ulaştı. Tüm kulvarlarda 9 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaparak toplamda 16 skor katkısına ulaşarak Al Ahli'ye büyük fayda sağladı.

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